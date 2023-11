Il trailer ufficiale de La concierge Pokémon è la cosa più carina che vedrete oggi

News Serie TV

Netflix annuncia anche la data di uscita dell'attesa serie animata basata sul popolare media franchise giapponese.

I Pokémon come non li avete visti mai in una serie tutta nuova in arrivo su Netflix. La concierge Pokémon, serie d'animazione in stop-motion basata sul popolarissimo media franchise giapponese creato da Satoshi Tajiri, si mostra in un delizioso trailer ufficiale che ne annuncia finalmente la data di uscita: 28 dicembre.





La concierge Pokémon: La trama della serie tv

Prima collaborazione di Netflix con The Pokémon Company, La concierge Pokémon segue una concierge di nome Haru mentre interagisce con i Pokémon e i loro proprietari in visita presso il Pokémon Resort, il luogo dove i Pokémon si recano quando hanno bisogno di una pausa, di un posto tranquillo dove rilassarsi ed essere accuditi da un team di concierge. Mentre Haru cerca di capire come rendere felici i suoi ospiti, finisce per scoprire un nuovo lato di sé.

Il trailer mostra Pokémon amati come Pikachu, Eevee, Dragonite e Magikarp e svela il vivace tema d'apertura dell'ambizioso progetto realizzato dall'acclamato Dwarf Studio. Si tratta di Have a Good Time Here, che celebra la toccante amicizia tra Haru e i suoi ospiti Pokémon ed è interpretato dalla leggendaria cantante Mariya Takeuchi, nota per la sua attività nell'ambito del City Pop (un genere musicale giapponese popolare negli anni '80).