Il trailer ufficiale de L'assistente di volo 2: Cassie alle prese con la sua nuova vita, prima che tutto precipiti di nuovo

Su YouTube, in poche ore 1,25 milioni di visualizzazioni per il trailer della nuova stagione.

Una, due, tre, quattro Cassie! HBO Max ha rilasciato il trailer ufficiale dell'attesissima seconda stagione de L'assistente di volo, il thriller leggero in cui l'ex star di The Big Bang Theory Kaley Cuoco interpreta una hostess un po' sbandata alle prese con pericolosi intrighi internazionali.





L'assistente di volo: La trama della stagione 2

In streaming negli Stati Uniti dal 21 aprile, i nuovi episodi mostreranno una Cassie Bowden (Cuoco) molto diversa da quella incontrata nel ciclo inaugurale, alle prese con la sua nuova vita da sobria a Los Angeles mentre nel tempo libero lavora come risorsa della CIA. Perché, nonostante sia impreparata, avventata e anche un po' pazza, Cassie si è dimostrata sorprendentemente utile e coraggiosa. Così, quando un incarico all'estero la porta ad assistere inavvertitamente a un omicidio, Cassie rimane coinvolta in un'altra contorta faccenda.

La clip rivela un nuovo "palazzo della mente" per la protagonista e un colpo di scena. Mentre nella prima stagione avevamo visto una Cassie inghiottita dalla vodka ritirarsi in quell'affascinante luogo astratto che era la stanza d'albergo nella quale Alex era stato ucciso per conferire con lui, questa volta, non sappiamo ancora come, l'assistente di volo si ritroverà a conversare con almeno tre versioni alternative di se stessa in quello che sembra un elegante club forse da qualche parte tra Los Angeles, Berlino e Reykjavik (i luoghi raggiunti dalla produzione per le riprese). Oltre alle quattro Cassie, il trailer mostra le nuove aggiunte al cast Sharon Stone e Santiago Cabrera (Star Trek: Picard), interpreti della madre estraniata e del nuovo interesse amoroso della protagonista.

In attesa di sapere quando la stagione 2 de L'assistente di volo arriverà in Italia, ricordiamo che i precedenti episodi della serie sono disponibili in streaming su NOW.