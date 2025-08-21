Il trailer ufficiale de Il Mostro, la serie di Netflix che racconta l'orrore del Mostro di Firenze

News Serie TV

Attesa su Netflix per il 22 ottobre, Il Mostro, la serie di Stefano Sollima sul caso del Mostro di Firenze, si svela con il trailer ufficiale.

I giorni di terrore e interrogativi del Mostro di Firenze, il misterioso serial killer che tra gli anni '60 e '80 colpì diverse coppie nei dintorni del capoluogo toscano, riprendono vita nel trailer ufficiale de Il Mostro, la serie in quattro episodi diretta da Stefano Sollima (A.C.A.B.) in uscita su Netflix il 22 ottobre, in concomitanza con il 10° anniversario dell'arrivo del servizio in Italia.

<a href="https://www.comingsoon.it/serietv/il-mostro/3761/video/?vid=47802" title="Trailer ufficiale: Il Trailer Ufficiale della serie Netflix sul mostro di Firenze - HD">Trailer ufficiale: Il Trailer Ufficiale della serie Netflix sul mostro di Firenze - HD</a>

Il Mostro: La trama della serie e le dichiarazioni di Stefano Sollima

Creata dallo stesso Sollima con Leonardo Fasoli (Gomorra - La serie), Il Mostro, che Netflix presenterà in anteprima Fuori Concorso alla 82ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia all'inizio del prossimo mese, ritorna alle origini del caso del Mostro di Firenze, a partire dalla prima indagine, ricostruendo una delle inchieste più lunghe e controverse della storia italiana. Un racconto che attraversa documenti, ipotesi e piste ancora oggi oggetto di dibattito, ripercorrendo nel particolare quella nota come "Pista sarda".

Così chiamato dai giornali dell'epoca, il Mostro di Firenze prendeva di mira coppie di fidanzati appartate nelle campagne nei dintorni di Firenze. La sua brutale violenza, armata sempre della stessa Beretta calibro 22, rappresentò il primo caso conosciuto di omicidi seriali nel nostro Paese e ricevette una vasta risonanza mediatica sia all'epoca dei delitti che durante i diversi processi contro i presunti responsabili degli otto duplici omicidi. "L'orrore, per essere davvero raccontato, va attraversato, non aggirato, e la storia, per arrivare con chiarezza, senza sposare una tesi, deve cominciare dall'inizio", ha spiegato Sollima in un comunicato. "Riportare con onestà, con rispetto e con rigore deve ancora avere un senso. Non per risolvere, non per capire, ma solo per ricordare. Un modo per restare accanto a chi è rimasto lì, per sempre nella notte".

Il cast della serie include Marco Bullitta (Il Muto di Gallura), Valentino Mannias, Francesca Olia (Timor - Finché c'è morte c'è speranza), Liliana Bottone (Parthenope), Giacomo Fadda (Tutto può succedere), Antonio Tintis (Fabrizio De André - Principe libero) e Giordano Mannu.