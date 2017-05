Il trailer di Ozark: Netflix svela la nuova serie tv con Jason Bateman

Netflix ha diffuso il primo trailer di Ozark, nuova serie originale con protagonista la star di Arrested Development Jason Bateman, anche regista del primo episodio, affiancato dalla vincitrice dell'Emmy Laura Linney (The Big C).

In streaming dal 21 luglio, il drama racconta dei Byrdes, una famiglia ordinaria che conduce una vita assolutamente normale - o almeno ci prova in tutti i modi. L'unica eccezione è il lavoro un po' particolare del capofamiglia Marty (Bateman), consulente finanziario di Chicago che come seconda attività ricicla denaro sporco per uno dei più grandi cartelli della droga messicani. Quando le cose vanno storte, Marty è costretto a trasferirsi con la sua famiglia dai grattacieli di Chicago alla piccola e semplice cittadina di Ozarks, nel Missouri.