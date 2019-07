Il Signore degli Anelli: Prima aggiunta al cast della serie tv di Amazon

News Serie TV

Markella Kavenagh interpreterà uno dei ruoli principali, Tyra.

Primo ingresso nel cast di The Lord of the Rings, prossima serie di Amazon Prime Video basata sul popolare romanzo fantasy di J.R.R. Tolkien Il Signore degli Anelli. Diverse fonti riportano che l'attrice australiana Markella Kavenagh ha firmato per uno dei ruoli principali, Tyra, personaggio i cui dettagli al momento sono tenuti sottochiave.

Una produzione colossale (Amazon ha pagato 250 milioni di dollari solo per ottenere i diritti del romanzo), The Lord of the Rings sarà ambientata durante la Seconda Era, un periodo antecedente a La Compagnia dell'Anello durante il quale furono creati gli anelli e il malvagio Signore Sauron salì al potere.

John D. Payne e Patrick McKay, al lavoro anche sul prossimo film di Star Trek, stanno scrivendo le sceneggiature, con la consulenza del veterano de Il Trono di Spade Bryan Cogman, mentre la regia dei primi due episodi è stata affidata a J.A. Bayona, già all'opera in Jurassic World: Il regno distrutto e The Orphanage. Amazon ha ordinato più stagioni, la prima delle quali sarà disponibile in streaming nel 2020, senza escludere la possibilità di affiancare alla serie uno o più spin-off in futuro.