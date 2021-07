Il Signore degli Anelli: La serie di Prime Video completa il cast con Charles Edwards e altri tre attori

News Serie TV

L'adattamento televisivo della celebre saga fantasy di J.R.R. Tolkien, dal budget mastodontico, è atteso in streaming entro la fine dell'anno.

La serie tv live-action Il Signore degli Anelli, in arrivo prossimamente in streaming su Prime Video, ha finalmente completato i casting. Le ultime aggiunte Charles Edwards (The Crown, nella foto in alto), Will Fletcher (The Girl Who Fell), Amelie Child-Villiers (The Machine) e l'esordiente Beau Cassidy portano il cast a quota 39 membri.

l Signore degli Anelli: La trama della serie di Prime Video

Guidata dagli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay, la serie degli Amazon Studios porterà per la prima volta sugli schermi le eroiche leggende della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Il drama è ambientato migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien e, secondo la sinossi ufficiale, "riporta gli spettatori a un'era in cui grandi poteri furono forgiati, regni salirono alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa ai fili più sottili e il più grande cattivo uscito dalla penna di Tolkien minacciò di diffondere l'oscurità in tutto il mondo". Partendo da un tempo di pace, la serie segue un gruppo di personaggi, alcuni già noti altri nuovi, mentre si apprestano a fronteggiare il temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo. Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale degli elfi, Lindon, all'isola mozzafiato del regno di Númenor, fino ai luoghi più estremi sulla mappa, questi regni e personaggi costruiranno un'eredità che sopravvivrà ben oltre il loro tempo. Alla regia della serie (che si stima costi già ben 465 milioni di dollari solo per la prima stagione) si alterneranno i registi J.A. Bayona e Wayne Che Yip.

Gli altri membri di un cast gigantesco

I dettagli sui ruoli che interpreteranno i nuovi arrivati sono ancora tenuti segreti, così come quelli dei membri del cast annunciati in precedenza. Tra loro ci sono Robert Aramayo (il giovane Ned Stark ne Il Trono di Spade), Morfydd Clark (His Dark Materials), Joseph Mawle (Il Signore degli Anelli), Markella Kavenagh (Picnic at Hanging Rock), Nazanin Boniadi (Counterpart), Ismael Cruz Córdova (Berlin Station), Owain Arthur (Casualty), Tom Budge (The Pacific), Megan Richards (Wanderlust), Dylan Smith (Into the Badlands), Charlie Vickers (I Medici), Daniel Weyman (Testimoni silenziosi), Sophia Nomvete, Tyroe Muhafidin, Benjamin Walker ed Ema Horvath. E ancora Cynthia Addai-Robinson (Arrow), Maxim Baldry (Strike Back), Ian Blackburn, Kip Chapman (Top of the Lake), Anthony Crum (The Wilds), Maxine Cunliffe, Trystan Gravelle (A Discovery of Witches), Lenny Henry (Broadchurch), Thusitha Jayasundera (Humans), Fabian McCallum, Simon Merrells (Good Omens), Geoff Morrell (Harrow), Peter Mullan (Ozark, a destra), Lloyd Owen, Augustus Prew (The Morning Show), Peter Tait (I misteri di Brokenwood), Alex Tarrant, Leon Wadham, e Sara Zwangobani.

Il Signore degli Anelli: Quando esce la serie?

Una data per la prima stagione de Il Signore degli Anelli non è stata ancora annunciata. La produzione era iniziata nei primi mesi del 2020 in Nuova Zelanda ma aveva subito un'inevitabile battuta d'arresto a causa della pandemia. Ripresi i lavori, qualche mese fa, gli Amazon Studios avevano fatto sapere di avere intenzione di proporre la serie entro la fine del 2021 ma l'imponente lavoro di post-produzione e gli ostacoli legati alla pandemia potrebbero far slittare il debutto all'inizio del 2022, come sottolineato da The Hollywood Reporter.