Il Signore degli Anelli: J.A. Bayona dirigerà la serie tv di Amazon

Il regista si è fatto già apprezzare in Jurassic World: Il regno distrutto e The Orphanage.

The Lord of the Rings, prossima serie tv di Amazon Prime Video basata sul popolare romanzo fantasy di J.R.R. Tolkien Il Signore degli Anelli, ha riempito una delle sue caselle più importanti: J.A. Bayona, già all'opera in Jurassic World: Il regno distrutto e The Orphanage, dirigerà i primi due episodi.

Sebbene il ruolo del regista non sia il più "influente" nella realizzazione di una serie tv, lo stesso non si può dire del primo di loro, chiamato a darle un'impronta distintiva alla quale gli altri che verranno dopo tenderanno ad attenersi. Questo vale ancora di più per una produzione complessa e visionaria come si presuppone sarà la serie di Amazon, che ricordiamo racconterà una storia ambientata durante la Seconda Era, un periodo antecedente a La Compagnia dell'Anello.

Per Bayona si tratta della seconda esperienza di questo tipo: ha diretto anche i primi due episodi di Penny Dreadful; e sappiamo com'è andata. In The Lord of the Rings raggiunge gli sceneggiatori John D. Payne e Patrick McKay, al lavoro anche sul prossimo film di Star Trek, e il consulente di produzione Bryan Cogman, reduce da otto stagioni ne Il Trono di Spade.