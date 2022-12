Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, un personaggio chiave avrà un volto nuovo nella stagione 2

News Serie TV

Le riprese dei nuovi episodi della serie fantasy sono in corso nel Regno Unito.

Prime Video annuncia sette aggiunte al cast della seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, la cui produzione è in corso nel Regno Unito. Si tratta di Gabriel Akuwudike (Hanna), Yasen 'Zates' Atour (The Witcher), Ben Daniels (The Crown), Amelia Kenworthy, Nia Towle (Persuasione), Nicholas Woodeson (Taboo) e Sam Hazeldine (Peaky Blinders), con quest'ultimo scelto come nuovo interprete di Adar, il malvagio leader degli Orchi che nella stagione inaugurale ha avuto il volto di Joseph Mawle.

Al momento le ragioni dietro l'ingaggio di un nuovo attore per il ruolo di Adar non sono chiare, così come non si conoscono i dettagli dei personaggi affidati agli altri nuovi membri del cast. Vernon Sanders, Head of Global Television ad Amazon Studios, ha detto soltanto: "Sin dalla sua uscita, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha riunito il pubblico per vivere la magia e la meraviglia della maestosa Terra di Mezzo di J.R.R. Tolkien. Ad oggi, la prima stagione è la prima serie Original di Prime Video in ogni territorio ed è stata vista da oltre 100 milioni di persone in tutto il mondo: un vero successo globale che si rivolge alla natura universale di una narrazione potente. Diamo il benvenuto nella nostra 'compagnia' a questi meravigliosi attori e non vediamo l'ora di raccontare altre incredibili storie della Seconda Era nella seconda stagione".

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere porta per la prima volta sugli schermi le eroiche leggende della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Il drama epico si svolge migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien e porta gli spettatori in un'era lontana in cui furono forgiati grandi poteri, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili e il più grande cattivo mai uscito dalla penna di Tolkien minacciò di far sprofondare tutto il mondo nell'oscurità. Partendo da un momento di relativa pace, la serie segue un gruppo di personaggi - alcuni già noti, altri nuovi - mentre si apprestano a fronteggiare il temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo. Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, all'isola mozzafiato del regno di Númenor, fino ai luoghi più estremi sulla mappa, questi regni e personaggi costruiranno un'eredità che sopravvivrà ben oltre il loro tempo.