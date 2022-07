Il Signore degli Anelli - Gli anelli del Potere: Un nuovo, pazzesco trailer dell'attesa serie tv di Prime Video

News Serie TV

Il Signore degli Anelli - Gli anelli del Potere, l'attesa serie di Prime Video basata sul mondo fantasy di J.R.R. Tolkien debutterà il 2 settembre. Ecco il trailer ufficiale!

Prime Video ci invita a salire sulla nave immaginaria che tra poco più di un mese, il 2 settembre, approderà nella meravigliosa ma talvolta spietata Terra di Mezzo. Lo fa nel miglior modo possibile: con un nuovo trailer de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, primo adattamento televisivo del rigoglioso mondo fantasy creato dallo scrittore J.R.R. Tolkien, ambientato migliaia di anni prima delle avventure di Frodo e della Compagnia dell'Anello, note al grande pubblico grazie soprattutto ai film di Peter Jackson.





La trama e il cast de Il Signore degli Anelli: Gli anelli del Potere

Ispirata principalmente dalle appendici dell'iconica trilogia di Tolkien, Il Signore degli Anelli: Gli anelli del Potere accende le stelle sulle eroiche leggende della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Un'era lontana in cui grandi poteri furono forgiati, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili, e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di far sprofondare tutto il mondo nell’oscurità. Più concretamente, la serie racconterà l'ascesa di Sauron, la caduta di Númenor e la creazione di alcuni anelli molto, molto potenti.

Partendo da un momento di relativa pace, seguiamo un gruppo di personaggi - alcuni già noti, altri nuovi - mentre si apprestano a fronteggiare questo lungamente temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo. Come Galadriel (Morfydd Clark, His Dark Materials), giovane comandante degli Eserciti del Nord; il mezzelfo Elrond (Robert Aramayo, Il Trono di Spade), un leader politicamente ambizioso e il futuro fondatore del regno elfico di Gran Burrone; Durin IV (Owain Arthur, Casualty), principe del brulicante regno nanico di Khazad-dûm; l'elfo silvano Arondir (Ismael Cruz Córdova, Berlin Station), che ha una relazione proibita con guaritrice e madre single di Tirharad Bronwyn (Nazanin Boniadi, Counterpart); gli hobbit Sadoc, Nori e Poppy (Lenny Henry, Markella Kavenagh e Megan Richards); Gil-galad (Benjamin Walker, Jessica Jones), l'Alto Re elfico che governa il regno di Lindon; e Isildur (Maxim Baldry, Strike Back), un navigatore destinato a diventare un guerriero e un re.

Benvenuti a Númenor

In un lungo articolo pubblicato proprio in queste ore da Entertainment Weekly si apprende nel frattempo che proprio Númenor sarà il luogo chiave de Il Signore degli Anelli: Gli anelli del Potere. L'opulento regno umano non era mai stato portato sullo schermo e, per crearlo, gli ideatori e sceneggiatori J.D. Payne e Patrick McKay hanno lavorato a stretto contatto con lo scenografo Ramsey Avery, oltre che con il regista Wayne Che Yip. La produzione ha costruito un'intera città di mare partendo dal nulla, pietra dopo pietra, curando ossessivamente ogni singolo dettaglio, anche il più piccolo. Del resto, stiamo parlando della serie più costosa mai realizzata: oltre il miliardo di dollari per la sola prima stagione.

Tolkien descrive Númenor come la più grande civiltà umana nella storia della Terra di Mezzo, un faro di conoscenza e cultura che ha influenzato il resto del mondo. Tuttavia, l'arroganza e l'ambizione erodono il regno dall'interno, finché alla fine l'isola viene distrutta, affondando nell'oceano come Atlantide. Sebbene la storia della serie inizi in un momento di pace, la tensione è in agguato in tutto il paese. Gli elfi hanno fondato il grande regno di Lindon, ma alcuni temono che il male si stia insinuando nuovamente nella Terra di Mezzo. Nel frattempo, i nani sono al culmine del loro potere e vivono splendidamente nel regno sotterraneo di Khazad-dûm. L'isola di Númenor è governata dalla regina reggente Míriel (Cynthia Addai-Robinson, Spartacus), e sebbene sembri un paradiso idilliaco, sta affrontando le stesse tensioni. I reali númenóriani sono umani ma hanno sangue elfico e da anni sono amici delle loro controparti immortali. Col tempo, si verifica uno scisma, poiché alcuni residenti continuano a giurare lealtà agli elfi e ai Valar, mentre altri meditano su un futuro più moderno e indipendente sempre più spaventati dalla loro mortalità.

Míriel lotta per capire come guidare il luogo che ama, la sua casa, nel futuro. Lo fa aiutata dal suo intimo consulente Pharazôn (Trystan Gravelle, A Discovery of Witches), che i lettori di Tolkien conosceranno come uno dei principali attori della caduta di Númenor. Gravato dalla propria mortalità, Pharazôn è molto preoccupato per quale eredità lascerà dietro di sé, a cominciare dal figlio Kemen (Leon Wadham). Fortunatamente, Númenor ha anche alleati che nutrono buone speranze, come Elendil e suo figlio in cerca del proprio posto nella Terra di Mezzo Isildur, che è l'antenato diretto di Aragorn e crescerà per affrontare Sauron, tagliando l'anello dalla mano del nemico. Isildur, inoltre, ha una sorella, Eärien (Ema Horvath), un personaggio creato appositamente per la serie, descritta come una giovane donna brillante e ambiziosa che sogna di diventare un architetto, anche se piuttosto ingenua e incerta su come funzioni il mondo.