Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere svela un nuovo personaggio interpretato da Tyroe Muhafidin

L'attesa serie fantasy sarà disponibile in streaming su Prime Video dal 2 settembre.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, l'attesa nuova serie tv di Prime Video basata sulla celebre saga fantasy di J.R.R. Tolkien, ha svelato un altro dei tantissimi personaggi che dal 2 settembre popoleranno le storie concepite da J.D. Payne e Patrick McKay (Star Trek 4), ambientate ricordiamo migliaia di anni prima degli eventi narrati ne Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli.

In occasione dell'evento Amazon Global's All-Hands di ieri, è stato rivelato che il giovane attore Tyroe Muhafidin, il cui ingaggio era stato annunciato precedentemente, interpreterà Theo. Ulteriori dettagli non sono stati resi noti ma il servizio streaming ha diffuso una foto nella quale si vede il personaggio impugnare un bastone non comune, mentre un'altra immagine ritrae Nazanin Boniadi (Counterpart) nei panni di Bronwyn, una guaritrice e madre single che condivide un amore proibito con l'elfo silvano Arondir (Ismael Cruz Córdova, Berlin Station).

La trama e il resto del cast

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, della quale qui di seguito vi riproponiamo il primo teaser trailer, porta per la prima volta sullo schermo le eroiche leggende della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Un'era lontana in cui grandi poteri furono forgiati, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili, e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di sprofondare tutto il mondo nell'oscurità. Partendo da un momento di relativa pace, la serie segue un gruppo di personaggi - alcuni già noti, altri nuovi - mentre si apprestano a fronteggiare il lungamente temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo (in altre parole: Sauron). Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, all'isola mozzafiato del regno di Númenor, fino agli angoli più remoti della mappa, questi regni e personaggi costruiranno un'eredità che sopravvivrà ben oltre il loro tempo.

In aggiunta a Muhafidin, Boniadi e Córdova, nella serie reciteranno Morfydd Clark (His Dark Materials), Cynthia Addai-Robinson (Arrow), Robert Aramayo (Il Trono di Spade), Owain Arthur (Casualty), Maxim Baldry (Strike Back), Charles Edwards (The Crown), Trystan Gravelle (A Discovery of Witches), Lenny Henry (Broadchurch), Ema Horvath, Markella Kavenagh (Picnic at Hanging Rock), Joseph Mawle (Il Signore degli Anelli), Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards (Wanderlust), Dylan Smith (Into the Badlands), Charlie Vickers (I Medici), Leon Wadham, Benjamin Walker (La ferrovia sotterranea), Daniel Weyman (Testimoni silenziosi) e Sara Zwangobani.