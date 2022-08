Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, si parte con due episodi: Ecco esattamente quando

News Serie TV

La serie fantasy basata sui romanzi di J.R.R. Tolkien in streaming su Prime Video dal 2 settembre.

Amazon ha definito le modalità con cui l'attesissima Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, primo adattamento televisivo della celebre saga fantasy di J.R.R. Tolkien Il Signore degli Anelli, sarà rilasciata sul servizio streaming Prime Video a partire dal 2 settembre. La prima notizia è che fan e curiosi riceveranno un benvenuto XL, con subito disponibili due episodi. La seconda notizia è che il lancio, così come l'uscita degli episodi successivi, avverrà simultaneamente in tutto il mondo.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, gli orari italiani

Affinché i fan possano vivere l'esperienza di visione contemporaneamente, Amazon pubblicherà gli episodi de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere a orari diversi e coincidenti in giro per il mondo. In Italia, l'ora X dei primi due episodi è le 3:00 del mattino di venerdì 2 settembre (il che significa che in alcuni territori, inclusi gli Stati Uniti, il debutto è stato anticipato di fatto alla serata di giovedì 1° settembre). Gli otto episodi successivi, dalla seconda settimana fino al finale di stagione il 14 ottobre, saranno rilasciati singolarmente ogni venerdì alle 6:00 del mattino.

La trama de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

Scritta da J.D. Payne e Patrick McKay, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere porta per la prima volta sugli schermi le eroiche leggende della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Migliaia di anni prima degli eventi narrati ne Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di Tolkien, un'era lontana in cui furono forgiati grandi poteri, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di far sprofondare tutto il mondo nell'oscurità, seguiamo un gruppo di personaggi - alcuni già noti, altri nuovi - mentre si appresta a fronteggiare il temuto ritorno di Sauron. Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, all'isola mozzafiato del regno di Númenor, fino ai luoghi più estremi sulla mappa, questi regni e personaggi costruiranno un'eredità che sopravvivrà ben oltre il loro tempo.