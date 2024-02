Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, si lavora già sulla trama della stagione 3

News Serie TV

Patrick McKay e J.D. Payne, showrunner de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, hanno stretto un nuovo accordo con Amazon annunciando di essere già al lavoro sulla trama della terza stagione.

Per combattere l'attesa della seconda stagione, gli showrunner de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere rallegrano il pubblico con un annuncio interessante: la trama della terza stagione è già in lavorazione. Ciò significa che l'acclamata Serie TV prequel tratta da Il Signore degli Anelli proseguirà il racconto con un terzo ciclo di episodi? In tal caso, sarebbe tutto merito del nuovo accordo stretto con Amazon MGM Studios, come riporta Variety.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, gli showrunner al lavoro sulla trama della stagione 3

Secondo gli showrunner Patrick McKay e J.D. Payne, la terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è già in corso d'opera, quantomeno creativamente. In attesa della seconda, che dovrebbe debuttare in streaming su Prime Video entro la fine del 2024, gli showrunner hanno spiegato di essere già al lavoro sulla trama degli episodi successivi, confermando di conseguenza un futuro ancora roseo per la serie tv. Pur non avendo ancora allestito la stanza degli sceneggiatori, gli showrunner hanno rivelato di essere al lavoro sulla fase iniziale del progetto, quella che metterà insieme le idee per costruire la trama. Mentre le prime due stagioni hanno scelto come location i Bray Studios, come riporta Variety la terza potrebbe invece essere girata ai Shepperton Studios, sempre nel Regno Unito.

Oltre a confermare l'interesse per la terza stagione, gli showrunner hanno annunciato di aver stretto un accordo triennale con Amazon MGM Studios che ha permesso loro di lanciare la propria casa di produzione, 10:40 PM Productions. Considerato il successo raggiunto da Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Vernon Sanders, a capo dei contenuti televisivi per Amazon MGM Studios, ha dichiarato:

Abbiamo iniziato questo straordinario viaggio con J.D. e Patrick oltre cinque anni e mezzo fa e non ci siamo più guardati indietro. Continuiamo a essere stupiti dalla portata e dalla dimensione della loro visione e dall'enorme successo globale ottenuto da Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere nella prima stagione da record. Non vediamo l'ora che gli utenti di Prime Video vivano l'esperienza dell'epica avventura e del dramma con un'alta posta in gioco che J.D. e Patrick stanno continuando a costruire nel corso della seconda stagione e oltre. Naturalmente lo studio è entusiasta di estendere l'accordo globale con queste brillanti menti creative mentre continuano a offrire la loro passione per una narrazione grandiosa.

Ad oggi Amazon non ha confermato ufficialmente una terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ma, considerato il nuovo accordo con gli showrunner e l'intenzione di approfondire la trama, potrebbe essere soltanto questione di tempo.