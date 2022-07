Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Sauron incombe nel nuovo trailer per il Comic-Con

News Serie TV

L'attesissima serie di Prime Video sarà disponibile in streaming dal 2 settembre.

Quale occasione migliore del Comic-Con di San Diego, in corso in questi giorni, per portare ancora più attenzioni su Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere? All'importante convention californiana, Prime Video ha deliziato il pubblico e i fan in trepida attesa della prima serie tv basata sulle storie e i personaggi creati da J.R.R. Tolkien con un nuovo, lungo trailer che, più dei precedenti, mostra gli abitanti della Terra di Mezzo - dai nani agli elfi ai Pelopiedi agli umani - confrontarsi con la terrificante realtà che un male a lungo temuto, il Signore Oscuro Sauron, è tornato.

La trama de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

Scritta da J.D. Payne e Patrick McKay e disponibile in streaming dal 2 settembre, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere porta per la prima volta sugli schermi le eroiche leggende della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Migliaia di anni prima degli eventi narrati ne Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di Tolkien, un'era lontana in cui furono forgiati grandi poteri, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di far sprofondare tutto il mondo nell'oscurità, seguiamo un gruppo di personaggi - alcuni già noti, altri nuovi - mentre si appresta a fronteggiare il temuto ritorno di Sauron. Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, all'isola mozzafiato del regno di Númenor, fino ai luoghi più estremi sulla mappa, questi regni e personaggi costruiranno un'eredità che sopravvivrà ben oltre il loro tempo.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere al Comic-Con 2022

Al Comic-Con, i creatori della serie e il cast si sono riuniti sul prestigioso palco della Hall H, emozionando 6,500 fan che hanno affollato la sala del centro congressi dopo aver trascorso la notte accampati per le strade di San Diego nella speranza di assistere allo storico evento. In un piacevole momento a sorpresa, è stato svelato il moderatore del panel, il presentatore del The Late Show e grandissimo fan di Tolkien Stephen Colbert. Durante i 90 minuti dell'evento, i presenti hanno parlando della loro passione per l'incredibile universo immaginario creato da J.R.R. Tolkien e di come sia stato gratificante il percorso per portare in vita la mitica Seconda Era dell'amatissimo autore - dai nuovi personaggi della serie e da quelli più conosciuti agli incredibili regni della Terra di Mezzo, tra cui l'isola di Númenor, mai vista prima sullo schermo.

Molte le anteprime esclusive e le sorprese mostrate ai fan, tra cui il nuovo trailer, che offre un primo sguardo su alcuni dei personaggi da brivido contro i quali combatteranno gli eroi de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Inoltre, in uno speciale momento, una prima volta per la Hall H, il compositore premiato agli Emmy Bear McCreary, che ha firmato la colonna sonora dell'intera serie, è salito sul palco con un'orchestra di 25 elementi e un coro di 16 voci per regalare al pubblico un'esclusiva performance dal vivo di alcuni brani della colonna sonora, sinora inedita.