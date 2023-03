Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, nella stagione 2 Ciarán Hinds e Rory Kinnear

News Serie TV

Al cast della serie di Prime Video si è unita anche Tanya Moodie.

Prime Video ha annunciato altre tre aggiunte prominenti al cast della stagione 2 della serie di successo Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, primo adattamento televisivo della celebre saga fantasy di J.R.R. Tolkien. Il veterano dello schermo Ciarán Hinds (Roma, Il Trono di Spade) e la star di 007 e Penny Dreadful Rory Kinnear si sono uniti al cast ricorrente insieme con Tanya Moodie, attrice britannica vista in A Discovery of Witches e The Man Who Fell to Earth.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, tutte le aggiunte al cast della stagione 2

Le riprese della seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sono in corso nel Regno Unito (e non più in Nuova Zelanda come per il ciclo inaugurale) dallo scorso ottobre. La regia dei nuovi 8 episodi è stata affidata a tre donne: Charlotte Brändström (per Prime Video già dietro la macchina da presa della recente The Consultant e di L'uomo nell'alto castello), Sanaa Hamri e Louise Hooper. Dalle poche anticipazioni fornite sappiamo inoltre che sarà introdotto l'elfo Círdan, che porta uno dei tre anelli forgiati da Celebrimbor finché non lo consegna a Gandalf.

Al momento i dettagli dei personaggi affidati a Hinds, Kinnear e Moodie non sono disponibili. I tre raggiungono le altre nuove aggiunte al cast Sam Hazeldine (Rain Dogs) come nuovo interprete di Adar al posto di Joseph Mawle, Gabriel Akuwudike (Hanna), Yasen 'Zates' Atour (The Witcher), Ben Daniels (The Crown), Amelia Kenworthy, Nia Towle (Persuasione), Nicholas Woodeson (Taboo), Oliver Alvin-Wilson (The Bay), Stuart Bowman (The Pact), Gavi Singh Chera (The Undeclared War), William Chubb (Vampire Academy), Kevin Eldon (Il Trono di Spade), Will Keen (Ridley Road), Selina Lo (Boss Level) e Calam Lynch (Bridgerton).