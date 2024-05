Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, nella seconda stagione arriva uno dei personaggi preferiti dai fan di Tolkien

News Serie TV

Rory Kinnear interpreterà Tom Bombadil, un personaggio che finora non era mai apparso sullo schermo, nei nuovi episodi della serie di Prime Video: ecco un'anteprima nelle nuove foto.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è pronta a portare sullo schermo un personaggio che non aveva mai trovato spazio, fino ad ora, in un adattamento cinematografico o televisivo della monumentale opera fantasy di JRR Tolkien. Si tratta di Tom Bombadil, presente tra le pagine del romanzo ma totalmente assente sia nella trilogia di Peter Jackson che nei precedenti film animati del Signore degli Anelli di Ralph Bakshi. Nella seconda stagione della serie di Prime Video farà finalmente la sua prima apparizione, interpretato dall'attore britannico Rory Kinnear. Il servizio di video in streaming ha diffuso le prime foto del personaggio che potete vedete qui sotto.

Il Signore degli Anelli: Chi è Tom Bombadil

Tom Bombadil, con il suo caratteristico cappello a punta e i suoi stivali, è presente nell'opera di Tolkien. Appare, per esempio, all'inizio de La Compagnia dell'Anello per salvare Frodo e gli altri hobbit da diversi pericoli, ma è stato sempre ignorato da chi ha adattato precedentemente i volumi dei romanzi. Proprio perché assente sullo schermo, è diventato istantaneamente uno dei personaggi preferiti dai fan che in questi anni hanno sperato di vederlo interpretato da un attore. Finalmente sono stati accontentati.

Parlando con Vanity Fair, gli showrunner de Gli Anelli del Potere JD Payne e Patrick McKay hanno rivelato che Tom incontrerà Lo Straniero (Daniel Weyman) e i suoi compagni Pelopiedi Nori (Markella Kavenagh) e Poppy (Megan Richards) durante i loro viaggi nelle regioni orientali della Terra di Mezzo. Tokien, comunque, tra le sue pagine non svela molti dettagli sul personaggio e sul suo ruolo nella Terra di Mezzo. Ci viene detto che è vecchio ("Tom era qui prima dei fiumi e degli alberi; Tom ricorda la prima goccia di pioggia e la prima ghianda", si legge) e potente (l'Unico Anello non ha alcun effetto su di lui quando lo indossa, non gli dà neppure il potere diventare invisibile) ma apparentemente incapace di fornire un aiuto decisivo nella lotta contro Sauron. "Il potere di sfidare il nostro Nemico non è in lui, a meno che tale potere non sia nella terra stessa", dice Gandalf al Consiglio di Elrond nel testo di Tolkien.

Il ruolo di Tom Bombadil ne Gli Anelli del Potere

Bombadil sembra molto interessato alla natura e alla vegetazione, ed è così che McKay e Payne hanno capito come inserirlo nella storia. "Nella nostra storia è andato nelle terre di Rhûn, che sappiamo essere una specie di paradiso terrestre, verde e bello, ma ora è una specie di terra desolata. Tom è andato là fuori per vedere cosa è successo mentre continua i suoi vari vagabondaggi", ha spiegato Payne a Vanity Fair. "Quando finalmente incontra lo Straniero, si potrebbe dire che abbia il desiderio di cercare di impedire che la distruzione avvenuta lì si diffonda nelle sue amate terre in Occidente. Spinge lo Straniero lungo il suo viaggio, che sa che alla fine proteggerà il mondo naturale più ampio a cui tiene. Quindi direi che il nostro Tom Bombadil è leggermente più interventista di quanto si vede nei libri, ma solo del 5 o 10%", ha aggiunto il co-showrunner.

La seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere debutterà su Prime Video il prossimo 29 agosto. Se siete curiosi di scoprire qualcosa in più su Tom Bombadil, però, potrete leggere The Adventures of Tom Bombadil, una nuova raccolta di poesie e scritti di Tolkien sul personaggio che sarà acquistabile su Amazon dal 20 agosto.