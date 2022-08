Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, il trailer finale italiano ci dà il benvenuto nella Terra di Mezzo

News Serie TV

L'attesa serie fantasy basata sui romanzi di J.R.R. Tolkien debutterà in streaming su Prime Video in contemporanea mondiale dal 2 settembre.

Le spade vengono sguainate e le alleanze strette nel grandioso trailer ufficiale italiano - quello definitivo - de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, la serie basata sui popolari romanzi di J.R.R. Tolkien in arrivo su Prime Video dal prossimo 2 settembre con i primi due episodi. Guardatelo qui sotto e iniziate il conto alla rovescia per quella che, a giudicare dalle anteprime diffuse nelle ultime settimane, si prospetta un'esperienza visiva senza precedenti.





La trama de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ci accompagnerà per la prima volta nella mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo portando sugli schermi le eroiche leggende di quel tempo. La serie si svolge migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, in un’era lontana in cui furono forgiati grandi poteri, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili, e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di far sprofondare tutto il mondo nell’oscurità.

Partendo da un momento di relativa pace, la serie segue un gruppo di personaggi, alcuni già noti, altri nuovi, mentre si apprestano a fronteggiare il temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo. Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, all'isola mozzafiato del regno di Númenor, fino ai luoghi più estremi sulla mappa, questi regni e personaggi costruiranno un'eredità che sopravvivrà ben oltre il loro tempo.

La vastità della Terra di Mezzo e i suoi diversi e interessanti personaggi

Il nuovo trailer mette in evidenza l'epica vastità della Terra di Mezzo nella sua Seconda Era, e rivela come i leggendari e amati personaggi di Tolkien si uniranno, contro ogni aspettativa e attraverso grandi distanze, per difendersi dal temuto riemergere del male nella Terra di Mezzo. In queste immagini le sorti si scontrano e vari personaggi sono messi alla prova di fronte al male imminente.

Nel trailer compaiono i più importanti personaggi che conosceremo nella serie: Galadriel (Morfydd Clark), Elrond (Robert Aramayo), High King Gil-galad (Benjamin Walker), e Celebrimbor (Charles Edwards); i Pelopiedi Elanor ‘Nori’ Brandyfoot (Markella Kavenagh) e Largo Brandyfoot (Dylan Smith); The Stranger (Daniel Weyman); i númenóreani Isildur (Maxim Baldry), Eärien (Ema Horvath), Elendil (Lloyd Owen), Pharazôn (Trystan Gravelle), e la Regina reggente Míriel (Cynthia Addai-Robinson); i nani King Durin III (Peter Mullan), Prince Durin IV (Owain Arthur) e la Principessa Disa (Sophia Nomvete); la Gente del Sud Halbrand (Charlie Vickers) e Bronwyn (Nazanin Boniadi); e l'elfo silvano Arondir (Ismael Cruz Córdova).