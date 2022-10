Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, il trailer del finale anticipa l'arrivo di Sauron

News Serie TV

La monumentale serie fantasy di Prime Video torna venerdì 14 ottobre con l'ultimo episodio della prima stagione: ecco cosa ci aspetta.

Fin dal primo episodio de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sapevamo che prima o poi ci saremmo trovati di fronte al cattivo per eccellenza delle storie di Tolkien, il temibile Sauron. Nel trailer ufficiale dell'ultimo episodio della prima stagione, in arrivo su Prime Video il prossimo 14 ottobre, Galadriel (Morfydd Clark) ci avverte che: "Il male non dorme. Aspetta". E pare proprio che il momento di Sauron sia arrivato.





Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, le anticipazioni del finale di stagione

Il trailer che vedete sopra, diffuso durante un panel dedicato alla serie al New York Comic-Con, riassume in poche scene l'intera prima stagione (ci vengono mostrati, per esempio, l'arrivo dello Straniero nella Terra di Mezzo, la battaglia di Arrondir con gli orchi e la distruzione delle Terre del Sud in seguito all'eruzione del Monte Fato). Ma svela anche qualche anticipazione di ciò che vedremo nel finale - "Mordor sorgerà, gli eroi cadranno e tutto sarà rivelato", si legge sullo schermo - e le cose si fanno decisamente interessanti.

Finalmente si intravede la fucina di Celebrimbor (Charles Edwards) che un giorno utilizzerà per creare i famosi anelli del potere del titolo. "Siamo sul punto di creare un nuovo tipo di potere", dichiara il fabbro elfo. Ma sembra che non dovremo attendere molto tempo per vedere alcuni di questi anelli visto che la clip ne fa scorgere uno al dito di Galadriel mentre stringe il pugnale di suo fratello. I partecipanti al panel del Comic-Con, inoltre, hanno potuto dare un'occhiata a una scena del finale in anteprima che ha rivelato che, nell'ultimo episodio, tutte le storyline convergeranno e porteranno a una rivelazione a lungo attesa.

Il mistero di Sauron sarà rivelato

Guardando i primi sette episodi della prima stagione de Gli Anelli del Potere tutti ci siamo chiesti se Sauron si nascondesse dietro a uno dei personaggi già conosciuti (lo Straniero, Theo, Adar o addirittura Halbrand) o se fosse qualcuno che dovevamo ancora incontrare. A quanto pare, tutto ci verrà rivelato in questo ultimo episodio. Nel trailer i misteriosi mistici affermano: "Sarai finalmente conosciuto per quello che sei veramente, perché sei Lord Sauron" mentre si scorge la figura dell'oscuro Signore con il suo caratteristico bastone.

Non ci resta che pazientare per qualche giorno e poi goderci lo spettacolare finale della prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere mentre le riprese della seconda sono già iniziate da qualche giorno nel Regno Unito.