Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, arruolati altri 8 nuovi attori nella seconda stagione

Le riprese della serie fantasy di Prime Video sono attualmente in corso nel Regno Unito: ecco cosa sappiamo sui nuovi personaggi.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere amplia ulteriormente il suo già imponente cast in vista della seconda stagione. Mentre le riprese dei nuovi episodi sono attualmente in corso nel Regno Unito, Prime Video annuncia che si sono uniti al cast della serie fantasy tratta dalle opere di Tolkien altri 8 attori, chiamati a interpretare personaggi ricorrenti. Si tratta di Oliver Alvin-Wilson (The Bay), Stuart Bowman (The Pact), Gavi Singh Chera (The Undeclared War), William Chubb (Vampire Academy), Kevin Eldon (Il Trono di Spade), Will Keen (Ridley Road), Selina Lo (Boss Level) e Calam Lynch (Bridgerton).

La trama de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

Diventata con la prima stagione il più grande debutto per una serie originale di Prime Video, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere porta per la prima volta sugli schermi le eroiche leggende della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Il drama epico si svolge migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien e porta gli spettatori in un'era lontana in cui furono forgiati grandi poteri, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili e il più grande cattivo mai uscito dalla penna di Tolkien minacciò di far sprofondare tutto il mondo nell'oscurità. Partendo da un momento di relativa pace, la serie segue un gruppo di personaggi - alcuni già noti, altri nuovi - mentre si apprestano a fronteggiare il temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo. Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, all'isola mozzafiato del regno di Númenor, fino ai luoghi più estremi sulla mappa, questi regni e personaggi costruiranno un'eredità che sopravvivrà ben oltre il loro tempo.

Le anticipazioni e i nuovi personaggi

I nuovi 8 attori raggiungono gli altri nuovi membri del cast recentemente annunciati vale a dire Gabriel Akuwudike (Hanna), Yasen 'Zates' Atour (The Witcher), Ben Daniels (The Crown), Amelia Kenworthy, Nia Towle (Persuasione), Nicholas Woodeson (Taboo) e Sam Hazeldine (Peaky Blinders), con quest'ultimo scelto come nuovo interprete di Adar, il malvagio leader degli Orchi che nella stagione inaugurale ha avuto il volto di Joseph Mawle. Fatta eccezione per il personaggio affidato a Hazeldine, non sappiamo nulla sui ruoli che ricopriranno questi nuovi interpreti. Tuttavia il co-creatore e produttore esecutivo della serie Patrick McKay aveva anticipato che nella seconda stagione sarà introdotto l'elfo Círdan, che porta uno dei tre anelli forgiati da Celebrimbor finché non lo consegna a Gandalf; uno dei nuovi attori, quindi, potrebbe interpretare questo personaggio. Nei nuovi episodi, inoltre, dovrebbero essere introdotti anche altri personaggi che portano gli anelli, tra cui i re dei Nani e i Nazgûl, detti anche Spettri dell'Anello.

Foto Amazon Studios. Da sinistra a destra in alto: Oliver Alvin-Wilson, Stuart Bowman, Gavi Singh Chera, William Chubb. Da sinistra a destra in basso: Kevin Eldon, Will Keen, Selina Lo, Calam Lynch