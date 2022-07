Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Amazon offre un'anteprima ai clienti Prime

News Serie TV

L'attesissima serie fantasy ambientata durante la Seconda Era in streaming su Prime Video dal 2 settembre.

In occasione del Prime Day, Amazon ha pensato bene di deliziare ulteriormente i suoi clienti, quelli Prime in particolare, offrendo loro un'anteprima di 60 secondi della sua attesissima e mastodontica nuova serie originale Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, prima volta in tv per la popolare saga fantasy di J.R.R. Tolkien, disponibile in streaming su Prime Video dal 2 settembre.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, come vedere l'anteprima

La clip è stata rilasciata in tutto il mondo e potrà essere vista in esclusiva per 48 ore collegandosi a questo link. La stessa anticipa che un nuovo teaser trailer sarà rilasciato il 14 luglio. Inoltre, Amazon ha sorpreso 20 membri Prime scelti a caso in giro per il mondo offrendo loro l'opportunità di partecipare alla premiere mondiale della serie a Londra il prossimo mese.

Le immagini, delle quali qui di seguito è possibile vedere un estratto, mostrano un segno minaccioso nel cielo notturno sollevare interrogativi tra gli abitanti della Terra di Mezzo. "I cieli sono strani", dice cupamente uno di loro. Si tratta di Sadoc Burrows, un anziano Harfoot (una particolare razza di Hobbit dalla pelle scura) interpretato da Lenny Henry. Nel frattempo, oltre a diversi paesaggi particolarmente suggestivi, sullo schermo scorrono i volti degli elfi Galadriel (Morfydd Clark), Elrond (Robert Aramayo), Gil-Galad (Benjamin Walker) e Celebrimbor (Charles Edwards), dell'Harfoot Nori (Markella Kavenagh), della coppia proibita Arondir e Bronwyn (Ismael Cruz Córdova e Nazanin Boniadi), del Principe nano Durin IV (Owain Arthur) e anche di qualche Ent.

La trama de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

Scritta da J.D. Payne e Patrick McKay (Star Trek 4) e ambientate migliaia di anni prima degli eventi narrati ne Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, Gli Anelli del Potere porta per la prima volta sullo schermo le eroiche leggende della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Un'era lontana in cui grandi poteri furono forgiati, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili, e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di sprofondare tutto il mondo nell'oscurità.

Partendo da un momento di relativa pace, la serie segue un gruppo di personaggi - alcuni già noti, altri nuovi - mentre si apprestano a fronteggiare il lungamente temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo (in altre parole: Sauron). Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, all'isola mozzafiato del regno di Númenor, fino agli angoli più remoti della mappa, questi regni e personaggi costruiranno un'eredità che sopravvivrà ben oltre il loro tempo.