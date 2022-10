Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, a Lucca Comics un panel speciale con il cast

News Serie TV

I protagonisti della serie di Prime Video Cynthia Addai-Robinson, Ismael Cruz Cordova e Sophia Nomvete prenderanno parte all'incontro domenica 30 ottobre.

Prime Video ci porta nella Terra di Mezzo! Il servizio di video in streaming ha annunciato che il Lucca Comics & Games ospiterà anche un panel dedicato alla serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Moderato dal direttore della prestigiosa convention Emanuele Vietina, l'incontro vedrà la partecipazione di tre amati membri del cast della serie fantasy già affermatasi un successo: Cynthia Addai-Robinson, Ismael Cruz Cordova e Sophia Nomvete.

Gli Anelli del Potere al Lucca Comics & Games: I dettagli del panel

L'appuntamento con il panel dedicato a Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è per domenica 30 ottore alle ore 11 sul prestigioso palco del Teatro del Giglio di Lucca Comics & Games. Dialogheranno con il moderatore, per circa un'ora, e sveleranno retroscena dietro le quinte della serie gli attori Cynthia Addai-Robinson (Regina Reggente Miriel), Ismael Cruz Cordova (Arondir) e Sophia Nomvete (Principessa Disa). Arrivata lo scorso settembre, la serie si è rivelata un successo mondiale con la sua prima stagione, con più di 25 milioni di spettatori nel mondo nel suo primo giorno, battendo tutti i record precedenti e divenendo il più grande debutto nella storia di Prime Video. La prima stagione, di 8 episodi, è terminata lo scorso 14 ottobre. Basata sulla Seconda Era di J.R.R Tolkien a partire da un momento di relativa pace, Gli Anelli del Potere ha seguito (e continuerà a seguire, visto che una seconda stagione è stata già confermata) un gruppo di personaggi mentre si apprestano a fronteggiare il temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo.

Prime Video al Lucca Comics: Tutti gli appuntamenti

Inoltre, Prime Video offrirà un’inedita esperienza immersiva per il pubblico di Lucca Comics & Games, ispirata a tre innovative serie Original di Prime Video: The Boys, INVERSO - The Peripheral, e per la primissima volta Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Situata in Piazzale Arrigoni e nel Sotterraneo di San Colombano, i fan che visiteranno Piazza Prime Video potranno diventare i nuovi agenti sul campo della Vought con The Boys, dare uno sguardo al futuro del 2032 con INVERSO – The Peripheral e vivere le meraviglie de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.