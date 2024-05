Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 2, una nuova featurette dal backstage

News Serie TV

La costosa serie fantasy basata sull'opera di Tolkien tornerà in streaming con la seconda stagione su Prime Video il 29 agosto.

Dopo aver diffuso il primo trailer durante gli Upfront di casa Amazon, Prime Video svela oggi una speciale featurette dietro le quinte della seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Guardate qui sotto il video mentre aspettiamo il 29 agosto, giorno in cui il prossimo capitolo della serie basata sull'epopea fantasy di J.R.R. Tolkien debutterà sulla piattaforma di video in streaming.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, cosa ci aspetta nella seconda stagione

La clip ci porta sul set dell'imponente serie fantasy mostrandoci la lavorazione e dando voce ai protagonisti, tutti felici di essere tornati al lavoro.

La produzione de Gli Anelli del Potere per la seconda stagione si è spostata dalla Nuova Zelanda al Regno Unito, presso i Bray Studios, poco fuori Londra. La prima stagione della serie era stata girata negli stessi luoghi delle trilogie cinematografiche, durante la pandemia e per un periodo lungo ben 18 mesi. Per la seconda stagione, che è composta da otto episodi come la prima, Amazon ha deciso di optare per il Regno Unito per abbattere alcuni costi e per accentrare il lavoro in un hub multishow.

Naturalmente nei nuovi episodi sarà centrale la figura di Sauron (interpretato da Charlie Vickers) che continuerà la sua ricerca di potere assoluto, come si intuisce dal primo trailer. Ma torneranno anche tutti gli altri personaggi tra cui Galadriel, Elrond, il Principe Durin IV, Arondir e Celebrimbor. Dalle anticipazioni precedenti, inoltre, sappiamo che ci sarà un'epica battaglia che durerà più episodi.Questa la sinossi ufficiale della seconda stagione diffusa da Prime Video:

Nella seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Sauron è tornato. Scacciato da Galadriel, senza esercito né alleati, l’Oscuro Signore in ascesa deve ora contare sulla sua astuzia per ricostruire la sua forza e vigilare sulla creazione degli Anelli del Potere, che gli permetteranno di soggiogare tutti i popoli della Terra di Mezzo alla sua sinistra volontà. Partendo dalla portata epica e dall’ambizione della prima stagione, questo nuovo capitolo immerge anche i personaggi più amati e vulnerabili in una crescente ondata di oscurità, sfidando ciascuno a trovare il proprio posto in un mondo che è sempre più sull'orlo del baratro. Elfi e nani, orchi e uomini, stregoni e Pelopiedi... mentre le amicizie si incrinano e i regni cominciano a sfaldarsi, le forze del bene lotteranno sempre più valorosamente per aggrapparsi a ciò che per loro conta più di tutto... esserci l’uno per l’altro.