Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 2, l'ascesa di Sauron nel nuovo trailer ufficiale

L'attesa seconda stagione della serie fantasy sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal prossimo 29 agosto: dal San Diego Comic-Con arriva un nuovo epico trailer.

Uno sguardo ai leggendari Anelli, alle creature magiche, alle battaglie e all'ascesa del Signore Oscuro Sauron sulla Terra di Mezzo. Il nuovo trailer ufficiale italiano della seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, diffuso durante il panel dedicato alla serie al San Diego Comic-Con, anticipa un nuovo entusiasmante capitolo della serie fantasy. L'appuntamento con i nuovi episodi è fissato per il prossimo 29 agosto in streaming su Prime Video.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, la presentazione al San Diego Comic-Con

Oggi San Diego si è trasformata nella Terra di Mezzo durante la presentazione di Prime Video della seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Gli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay sono stati raggiunti sul palco dell'iconica Hall H da tanti componenti del cast per una conversazione vivace e interessante moderata dalla vincitrice dell’Emmy Yvette Nicole Brown (Avengers: Endgame, Community), celebre fan del genere.

6500 fan hanno affollato la sala e hanno visto il nuovo trailer. Nella clip vediamo nuovamente in azione il leggendario villain Sauron che porterà oscurità e male nella Terra di Mezzo. Il trailer ha poi evidenziato la creazione di più Anelli del Potere, forgiati con l’aiuto dei poteri di Sauron, l’inganno e la manipolazione. I fan hanno avuto un assaggio di molte delle creature fantastiche, e talvolta spaventose, che faranno la loro comparsa in questa stagione, tra cui Shelob, un esercito di Spettri dei Tumuli, un Troll di collina chiamato Damrod, un Verme marino e persino gli Ent. Mostrate, inoltre, alcune battaglia importanti, fondamentali nella seconda stagione.

La trama ufficiale della seconda stagione

Nella seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Sauron è tornato. Scacciato da Galadriel, senza esercito né alleati, l’Oscuro Signore in ascesa deve ora contare sulla sua astuzia per ricostruire la sua forza e vigilare sulla creazione degli Anelli del Potere, che gli permetteranno di soggiogare tutti i popoli della Terra di Mezzo alla sua sinistra volontà. Partendo dalla portata epica e dall’ambizione della prima stagione, questo nuovo capitolo immerge anche i personaggi più amati e vulnerabili in una crescente ondata di oscurità, sfidando ciascuno a trovare il proprio posto in un mondo che è sempre più sull'orlo del baratro. Elfi e nani, orchi e uomini, stregoni e Pelopiedi...mentre le amicizie si incrinano e i regni cominciano a sfaldarsi, le forze del bene lotteranno sempre più valorosamente per aggrapparsi a ciò che per loro conta più di tutto...restare uniti gli uni agli altri.