Il Signore degli Anelli: Amazon svela il cast della serie tv

Quindici gli attori confermati, inclusi Nazanin Boniadi e Ismael Cruz Córdova.

Dopo settimane di speculazioni, all'incontro con i giornalisti della Television Critics Association al press tour invernale, Amazon Prime Video ha fatto il punto della situazione su The Lord of the Rings, l'attesissima serie tv basata sul romanzo fantasy di J.R.R. Tolkien Il Signore degli Anelli. Gli annunci hanno riguardato in particolare il cast che a breve sarà impegnato nelle riprese in Nuova Zelanda, sebbene nessun dettaglio dei personaggi affidati agli attori che stiamo per elencarvi sia stato condiviso in questa occasione.

Dopo aver confermato gli ingaggi di Robert Aramayo (Il Trono di Spade), Morfydd Clark (His Dark Materials), Joseph Mawle (Il Signore degli Anelli) e Markella Kavenagh (Picnic at Hanging Rock), dei quali si era venuti a conoscenza per vie traverse nelle scorse settimane, il servizio di video in streaming ha allungato la lista con Nazanin Boniadi (Counterpart, a sinistra nella foto), Ismael Cruz Córdova (Berlin Station, a destra), Owain Arthur (Casualty), Tom Budge (The Pacific), Megan Richards (Wanderlust), Dylan Smith (Into the Badlands), Charlie Vickers (I Medici), Daniel Weyman (Testimoni silenziosi), Sophia Nomvete, Tyroe Muhafidin ed Ema Horvath.

"Dopo aver intrapreso una ricerca estesa a livello globale, siamo finalmente lieti di rivelare il primo gruppo di brillanti artisti che prenderà parte alla serie di Amazon The Lord of the Rings", hanno dichiarato gli ideatori e showrunner J.D. Payne e Patrick McKay. "Queste donne e questi uomini di eccezionale talento non sono solo i nostri attori: sono i membri più recenti di una famiglia creativa in continua espansione che ora lavora instancabilmente per riportare in vita la Terra di Mezzo per i fan e il pubblico di tutto il mondo".

Attesa per il 2021 con i primi otto episodi e già rinnovata per una seconda stagione, The Lord of the Rings è ambientata nella Terra di Mezzo durante la cosiddetta Seconda Era, ovvero molto prima delle note avventure di Frodo e della Compagnia dell'Anello. Si tratta di un periodo, lungo diverse migliaia di anni, durante il quale furono forgiati gli anelli e il malvagio Signore Sauron salì al potere.

