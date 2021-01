Il Signore degli Anelli: Amazon rivela l'epica trama ufficiale della Serie TV

News Serie TV

L'attesissimo adattamento del romanzo di J.R.R. Tolkien è atteso su Prime Video per quest'anno.

Dopo aver fatto prematuramente il giro del web a causa di una fuga di informazioni, una situazione che non si viveva dai tempi de Il Trono di Spade, un altro segnale che potremmo trovarci realmente di fronte al suo degno successore, Amazon ha reso noti - di fatto confermando quanto già era trapelato - la trama, l'ambientazione e gli altri dettagli ufficiali de Il Signore degli Anelli, l'attesa serie originale di Prime Video basata sul popolarissimo romanzo fantasy di J.R.R. Tolkien. Una caduta dei veli che da anni circondavano il progetto dalla quale si intuisce chiaramente l'arrivo di un racconto ben più epico e complesso di quanto ci si potesse aspettare.

Il Signore degli Anelli: La trama ufficiale della Serie TV

"L'imminente serie di Amazon Studios porta sugli schermi per la prima volta le eroiche leggende della favoleggiata Seconda Era della storia della Terra di Mezzo", si legge nel comunicato. "Questo drama epico è ambientato migliaia di anni prima degli eventi de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien e riporta gli spettatori a un'era in cui grandi poteri furono forgiati, regni salirono alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa ai fili più sottili e il più grande cattivo uscito dalla penna di Tolkien minacciò di diffondere l'oscurità in tutto il mondo. Iniziando in un periodo di relativa pace, la serie segue un gruppo di personaggi - sia familiari che nuovi - mentre affronta la temuta recrudescenza del male nella Terra di Mezzo. Dalle profondità più oscure delle Montagne Nebbiose alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, dall'isola mozzafiato di Númenor ai confini più remoti della mappa, questi regni e questi personaggi si ritagliano eredità che dureranno anche dopo la loro scomparsa".

La Seconda Era e i suoi personaggi

Creata da John D. Payne e Patrick McKay (Star Trek: Beyond) con il prezioso supporto di Bryan Cogman, premiato con quattro Emmy per il suo lavoro dietro le quinte de Il Trono di Spade, e girata in Nuova Zelanda, negli stessi luoghi che un ventennio fa ospitarono le riprese dei film di Peter Jackson, Il Signore degli Anelli è ambientata quindi prima delle note avventure di Frodo e della Compagnia dell'Anello, in un periodo lungo 3,441 anni durante il quale gli anelli furono forgiati e il malvagio Signore Sauron salì al potere. Ed è quasi certamente a lui che Amazon si riferisce quando scrive "il più grande cattivo uscito dalla penna di Tolkien".

Una data di debutto non è stata ancora annunciata. La previsione è che la serie sarà pronta entro la fine di quest'anno o, al massimo, entro le prime settimane del 2022. Da quando ne è stato annunciato l'ordine, sono stati decine e decine gli attori unitisi al cast. Tra questi ricordiamo Morfydd Clark (His Dark Materials) nel ruolo di una giovane Galadriel, il personaggio interpretato da Cate Blanchett nei film; Joseph Mawle (Il Trono di Spade) del cattivo Oren; e Robert Aramayo (un altro attore de Il Trono di Spade) di un giovane eroe di nome Beldar. Si aggiungono tra gli altri Cynthia Addai-Robinson (Arrow), Simon Merrells (Good Omens), Peter Mullan (Ozark), Augustus Prew (The Morning Show), Benjamin Walker (Jessica Jones), Nazanin Boniadi (Counterpart) e Ismael Cruz Córdova (The Undoing).