Il sequel di Buffy ha trovato la sua nuova Cacciatrice: Ecco chi affiancherà Sarah Michelle Gellar

La star di Star Wars: Skeleton Crew Ryan Kiera Armstrong interpreterà la nuova Cacciatrice nel sequel di Buffy l'ammazzavampiri, accanto alla veterana Sarah Michelle Gellar.

C'è una nuova Cacciatrice in città, e ora sappiamo com'è fatto il suo volto. Sarà la giovane attrice di Star Wars: Skeleton Crew e Chiamatemi Anna Ryan Kiera Armstrong ad affiancare la veterana Sarah Michelle Gellar nel sequel di Buffy l'ammazzavampiri in sviluppo al servizio streaming Hulu. È stata la stessa Gellar a comunicare a un'emozionatissima Armstrong di aver ottenuto la parte, come si può vedere nella registrazione condivisa via Instagram che vi riproponiamo qui di seguito.

Buffy: Ryan Kiera Armstrong è la nuova Cacciatrice

"Dal momento in cui ho visto l'audizione di Ryan, ho capito che c'era solo una ragazza che volevo al mio fianco", ha scritto Gellar nella didascalia. "Avere quel tipo di intelligenza emotiva e talento a un'età così giovane è davvero un dono. Il bonus è che il suo sorriso illumina anche la stanza più buia. Benvenuta a Sunnydale".

La trama e gli altri dettagli del sequel

Scritto da Nora Zuckerman e Lilla Zuckerman (Poker Face) e diretto da Chloé Zhao, nel 2020 due volte premio Oscar per Nomadland, il potenziale sequel si concentra su una nuova Cacciatrice e sul "prossimo capitolo del Buffyverse", con la Buffy Summers della Gellar non più la protagonista principale ma una presenza ricorrente. La ragazza, il cui nome circolato nelle scorse settimane, Nora, non è stato ancora confermato, è descritta come una sedicenne molto intelligente e un po' solitaria. Il tipo di persona in cui sul sentimento, la spontaneità e la fantasia prevalgono il raziocinio e l'intelletto.

È stato anticipato anche che Nora sarà circondata da un gruppo di amici che include Hugo, un nerd fiero di esserlo, proveniente da una buona famiglia, e Gracie, una giovane esperta di vampiri, un'accolita di Buffy. Va precisato che tutti questi dettagli sono trapelati in una fase preliminare del progetto, il che significa che potrebbero essere soggetti a modifiche mentre lo stesso va avanti.