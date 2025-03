Il sequel di Buffy: Emergono i primi dettagli della nuova Cacciatrice

News Serie TV

Emergono i primi dettagli della nuova Cacciatrice protagonista del sequel di Buffy l'ammazzavampiri, incluso il nome!

Sebbene riprenderà l'iconico ruolo di Buffy Summers, Sarah Michelle Gellar non sarà la protagonista del recentemente annunciato sequel di Buffy l'ammazzavampiri, progetto non ancora ordinato ufficialmente ma solo in fase di sviluppo. La potenziale serie, della quale il servizio streaming Hulu sarebbe vicino alla produzione dell'episodio pilota, seguirà una nuova giovane Cacciatrice affrontare il "prossimo capitolo del Buffyverse". Sul suo conto TVLine ha appreso dettagli inediti, incluso nome e tratti del carattere.

Il sequel di Buffy: Ecco come sarà la nuova Cacciatrice

Secondo il sito, la nuova Cacciatrice al centro del sequel sembrerebbe essere più simile a Willow che a Buffy. Si tratta infatti di una sedicenne di nome Nora (nome che potrebbe essere provvisorio e non definitivo), molto intelligente e un po' solitaria. Il tipo di persona in cui sul sentimento, la spontaneità e la fantasia prevalgono il raziocinio e l'intelletto. Il suo gruppo di amici include Hugo, un nerd fiero di esserlo proveniente da una buona famiglia, e Gracie, una giovane esperta di vampiri che è un'accolita di Buffy.

Ricordiamo che il progetto è nelle mani delle sceneggiatrici Nora Zuckerman e Lilla Zuckerman (Poker Face), mentre la regia è stata affidata a Chloé Zhao, nel 2020 due volte premio Oscar per Nomadland. Tutte e tre ne saranno anche le produttrici esecutive con Gellar e i produttori della serie originale Gail Berman, Fran Kuzui, Kaz Kuzui e Dolly Parton.

In un post condiviso su Instagram poco dopo la notizia dello sviluppo di un sequel di Buffy, Gellar ha detto ai suoi follower: "Ho sempre ascoltato i fan e percepito il vostro desiderio di rivisitare Buffy e il suo mondo, ma non era qualcosa che potevo fare a meno che non fossi stata sicura che lo avremmo fatto bene. È stato un processo lungo e non è ancora terminato. Ve lo prometto, faremo questo show solo se convinti di poterlo fare bene. E vi dirò che siamo su quella strada. Mi sento molto fortunata a trovarmi in questo viaggio con queste quattro donne incredibilmente talentose, le quali amano tutte Buffy tanto quanto me. E tanto quanto voi. Grazie a tutti i fan che non hanno mai smesso di chiederlo. Questo sarà per voi".