Il segreto delle Bad Sisters non dura a lungo nel trailer ufficiale della seconda stagione

La divertente serie di Apple TV+ tornerà in streaming con otto nuovi episodi dal 13 novembre.

Le cose si faranno subito complicate per le sorelle Garvey nella seconda stagione dell'apprezzata dark comedy di Apple TV+ Bad Sisters. Il trailer ufficiale rivela che il giorno in cui Eva, Grace, Ursula, Bibi e Becka potranno dire di averla fatta franca dopo la "morte accidentale" del marito violento e autoritario di una di loro è ancora molto lontano. O potrebbe non arrivare mai.





Bad Sisters: La trama della stagione 2

Disponibile in streaming dal 13 novembre, ogni mercoledì con un nuovo episodio (due la prima settimana), la seconda stagione di Bad Sisters riprenderà il racconto due anni dopo la morte di John Paul, il marito di Grace. Le affiatate sorelle Garvey potrebbero aver voltato pagina - Grace ad esempio sta per sposare un nuovo uomo di nome Ian (interpretato da Owen McDonnell) -, ma quando le verità del passato riaffiorano, si ritrovano di nuovo sotto i riflettori. I sospetti tornano a essere tanti, come le bugie che vengono dette e i segreti che vengono rivelati, al punto da costringere le sorelle a capire di chi possono realmente fidarsi.

L'attrice di Harry Potter Fiona Shaw si è unita al cast con il ruolo di Angelica, una donna che comincerà a ficcare il naso in giro per scoprire i dettagli sulla morte di John Paul e che, una volta scoperti, sarà intenzionata a consegnare alla giustizia le sorelle Garvey (Sharon Horgan, Anne-Marie Duff, Eva Birthistle, Sarah Greene e Eve Hewson), mentre anche i poliziotti avranno le loro domande da fare.