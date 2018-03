Il ritorno della Dottoressa Giò: Patrick Dempsey affiancherà Barbara D'Urso?

Barbara D'Urso come Meredith in Grey's Anatomy? Voci sempre più insistenti dicono che l'affascinante ex star del popolare medical drama di ABC Patrick Dempsey affiancherà la regina del pomeriggio di Canale5 nel revival della fiction del 1997 La dottoressa Giò.

Per ora non c'è traccia di un annuncio ufficiale, né sul coinvolgimento di Dempsey né sul reale ritorno in tv della ginecologa Giorgia Basile. Tuttavia, si vocifera che l'ex Dottor Stranamore dovrebbe interpretare un nuovo interesse amoroso della protagonista. E mentre l'attore campeggia sull'ultima copertina del settimanale Di Più insieme con la conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live, la stessa da lei mostrata al suo pubblico durante la puntata di venerdì, dalle stesse pagine emergono le dichiarazioni inequivocabili del produttore Roberto Sessa: "Le sceneggiature sono quasi pronte, la macchina della produzione è avviata, con vecchi e nuovi personaggi, e stiamo lavorando sul cast".

Il settimanale scrive che "la scelta di coinvolgere Dempsey c'è stata l'estate scorsa, quando la conduttrice si trovava ad Ischia, nel golfo di Napoli, ospite del festival cinematografico Ischia Global Film & Music Fest. A una serata di gala ha conosciuto l'attore hollywoodiano che era in vacanza da quelle parti e lei, che lo aveva ammirato nella parte del Dottor Derek in Grey's Anatomy, ha avuto un'idea. Avere l'attore nella nuova stagione de La dottoressa Giò sarebbe stato un grande colpo. Così sono stati avviati i contatti con gli agenti di Dempsey per verificarne la disponibilità".