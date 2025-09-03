TGCom24
News Serie TV

Il rifugio atomico: Il trailer ufficiale italiano della nuova serie degli ideatori de La casa di carta

Carolina Mautone

Un bunker di lusso e due famiglie costrette a confrontarsi senza possibilità di fuga: Il rifugio atomico è la nuova serie distopica creata da Álex Pina e Esther Martínez Lobato. Ecco il trailer ufficiale e tutto quello che c'è da sapere.

Il rifugio atomico: Il trailer ufficiale italiano della nuova serie degli ideatori de La casa di carta

E se il vero inferno non fosse una catastrofe là fuori, ma il lusso senza via d'uscita sotto terra? Netflix ha diffuso trailer ufficiale de Il rifugio atomico, la nuova serie ideata da Álex Pina ed Esther Martínez Lobato, già noti al grande pubblico per successi internazionali come La casa di carta, Sky Rojo e Berlino. L'appuntamento è fissato in streaming per il 19 settembre con tutti gli 8 episodi.

Il rifugio atomico: La trama della serie

Ambientata in un futuro non troppo lontano, Il rifugio atomico ci trascina in uno scenario distopico e claustrofobico dove il lusso diventa prigione. Un gruppo selezionato di miliardari si rifugia nel Kimera Underground Park, un bunker antiatomico ultra tecnologico costruito per garantire la sopravvivenza dei pochi eletti in caso di catastrofe globale. Un'oasi dorata sotterranea, completa di spa, giardini zen, ristoranti gourmet, cocktail bar e perfino uno studio di psicologia. Ma questo scenario diventa presto teatro di tensioni e scontri emotivi.

Seguiamo le vicende di due famiglie segnate da una ferita del passato. Isolate nel sottosuolo e senza alcuna possibilità di fuga, liberano le proprie personalità rivelando i segreti più inconfessabili, e facendo emergere anche le alleanze più inaspettate. Coosa succede emotivamente a dei miliardari che vivono in un buco dorato?

Il cast e il team di produzione

Il cast corale è composto da Miren Ibarguren (Tutti mentono), Joaquín Furriel (Il suo regno), Natalia Verbeke (Ana Tramel. El juego), Carlos Santos (L’uomo dai mille volti), Montse Guallar (Io so chi sei), Pau Simón, Alicia Falcó (Las buenas compañías), Agustina Bisio e Álex Villazán (Alma).

La regia è affidata a Jesús Colmenar, David Barrocal e Jose Manuel Cravioto, mentre la sceneggiatura è frutto di un lavoro corale che coinvolge gli stessi Pina e Martínez Lobato, affiancati da David Barrocal, David Oliva, Lorena G. Maldonado e Humberto Ortega. L’impatto visivo, già distintivo nei precedenti lavori della coppia creativa, è curato da Migue Amoedo, che firma anche qui un'estetica particolarmente ricercata.

Carolina Mautone
  • Giornalista professionista
  • Appassionata di Serie TV e telespettatrice critica e curiosa
