Il rifugio atomico: Il teaser trailer italiano e la data della nuova serie dei creatori de La casa di carta

Álex Pina e Esther Martínez Lobato sono gli ideatori della nuova serie spagnola Il rifugio atomico: ecco il teaser trailer, la data d'uscita e tutto quello che c'è da sapere sulla trama e sul cast.

Netflix ha diffuso il teaser trailer e annunciato la data d'uscita de Il rifugio atomico, la nuova serie creata da Álex Pina ed Esther Martínez Lobato, già noti per successi globali come La casa di carta, Berlino e Sky Rojo. La serie debutterà in esclusiva su Netflix il 19 settembre e promette di trasportare gli spettatori in un mondo sotterraneo raffinato ma inquietante, dove il vero pericolo è l'essere umano stesso.

Il rifugio atomico: La trama

La vicenda si svolge nel Kimera Underground Park, un rifugio antiatomico ultra sofisticato, costruito per garantire la sopravvivenza dei pochi eletti in caso di catastrofe globale. Al suo interno un gruppo di miliardari si ritrova a convivere, isolato dal mondo esterno e dal conflitto che incombe sulla superficie. In questa bolla ipertecnologica e ipercontrollata – che comprende campi da basket, spa, ristoranti gourmet, giardini zen, cocktail bar e persino uno studio psicologico – il benessere diventa una maschera.

Dietro l'apparente armonia, infatti, cresce la tensione. Il Kimera Underground Park diventa lo sfondo claustrofobico per le vicende di due famiglie segnate da una ferita del passato. Isolate nel sottosuolo e senza alcuna possibilità di fuga, liberano le proprie personalità rivelando i segreti più inconfessabili, e facendo emergere anche le alleanze più inaspettate. Un’eccessiva e sorprendente radiografia emotiva di miliardari che vivono in un buco dorato.

Il cast

A dare vita agli abitanti di questo bunker dorato è un cast corale composto da Miren Ibarguren (Tutti mentono), Joaquín Furriel (Il suo regno), Natalia Verbeke (Ana Tramel. El juego), Carlos Santos (L’uomo dai mille volti), Montse Guallar (Io so chi sei), Pau Simón, Alicia Falcó (Las buenas compañías), Agustina Bisio e Álex Villazán (Alma).

La regia è affidata a Jesús Colmenar, David Barrocal e Jose Manuel Cravioto, mentre la sceneggiatura è frutto di un lavoro corale che coinvolge gli stessi Pina e Martínez Lobato, affiancati da David Barrocal, David Oliva, Lorena G. Maldonado e Humberto Ortega. L’impatto visivo, già distintivo nei precedenti lavori della coppia creativa, è curato da Migue Amoedo, che firma anche qui un'estetica raffinata e ricercata.