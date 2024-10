Il revival di White Collar: "Jones è ancora in quel mondo", fa sapere Sharif Atkins

News Serie TV

La nuova serie, intitolata White Collar Renaissance, è nelle mani dell'ideatore dell'originale Jeff Eastin.

A quanto pare, gli anni non hanno cambiato la White Collar Crime Unit. Almeno non completamente. L'attore Sharif Atkins, interprete in White Collar dell'agente speciale dell'FBI Clinton Jones dal primo all'ultimo episodio, ha rivelato a TVLine che il suo personaggio farà parte del potenziale revival a cui l'ideatore Jeff Eastin sta lavorando da circa un anno, intitolato White Collar Renaissance.

White Collar Renaissance: Ci sarà anche Sharif Atkins

"Ho parlato un po' con Jeff Eastin qui e là, e sì, Jones è ancora in quel mondo", ha detto Atkins durante un'intervista per il suo ruolo da guest star in un imminente episodio di Chicago Med. L'attore, chiaramente, non ha rivelato i dettagli della nuova serie, al momento avvolta dal più assoluto riserbo, ma è dell'idea che il suo personaggio abbia fatto carriera. "Sono curioso di sapere cosa sta facendo Jones oggi. Quale dipartimento sta dirigendo? Quale team sta guidando?", ha aggiunto. "È davvero emozionante. Ho sentito dire che la sceneggiatura è di prim'ordine. Rende omaggio, magnificamente, al defunto Willie Garson, e riprende da dove si era interrotta in termini di arguzia, frenesia e rapporti. Anch'io non vedo l'ora di vederlo".

La scorsa settimana, rivelando il titolo del revival, Eastin ha scritto su X che "lo studio è molto soddisfatto della sceneggiatura della nuova White Collar". A giugno, il protagonista Matt Bomer e i colleghi Tim DeKay e Tiffani Thiessen avevano espresso interesse nel riprende i loro ruoli durante un panel per il quindicesimo anniversario della serie al quale era presente anche l'ideatore. "Faremo un reboot. Sto scrivendo la sceneggiatura", aveva confermato quest'ultimo dopo mesi di speculazioni. "Ci sono!", aveva fatto seguito Bomer. "È una sceneggiatura straordinaria e risponde a tutte le domande che ci si potrebbe porre guardando la serie", aveva detto invece DeKay.

In onda per sei stagioni dal 2009 al 2014, White Collar ha raccontato le vicende di Neal Caffrey, un affascinante ed elegante mago della truffa che collabora con l'FBI, precisamente una divisione dell'agenzia che si occupa di crimini non violenti quali truffe finanziarie, falsificazioni e furti d'arte a New York, per sventare e risolvere crimini in cambio della sua libertà. "C'è qualcosa di speciale nel lavorare in una città come New York", ha detto Atkins al sito. "È qualcosa che ti lega davvero, e quell'esperienza, per tutti noi, è qualcosa che, di sicuro, non dimenticheremo mai".