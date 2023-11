Il revival di Futurama rinnovato per altre due stagioni

News Serie TV

In Italia, la serie animata di Matt Groening è disponibile in streaming su Disney+.

Una buona, anzi, buonissima notizia dall'anno Tremila: Futurama continuerà a tenerci compagnia ancora per molto, molto tempo. Poco più di un mese dopo il finale dell'ottava stagione, la prima del secondo revival voluto da Hulu dopo dieci anni di assenza dagli schermi, la serie animata creata dal papà de I Simpson Matt Groening è stata rinnovata per altre due stagioni: la decima e undicesima (o tredicesima e quattordicesima, a seconda di come vengono raggruppati gli episodi).

Futurama: Hulu ordina altre due stagioni

Se i conti non vi tornano, è perché una nona stagione è già in produzione; il servizio streaming l'aveva ordinata nel febbraio dello scorso anno insieme all'ottava. Come queste due, la decima e l'undicesima si comporranno di 10 episodi ciascuna. Confermati inoltre tutti i doppiatori originali: John DiMaggio, Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr e David Herman.

In onda per la prima volta nel 1999 (in Italia tutti gli episodi della serie animata sono ora disponibili in streaming su Disney+), Futurama racconta la storia di un ingenuo giovane fattorino che, mentre consegna una pizza a un laboratorio scientifico, rimane intrappolato accidentalmente in una camera criogenica per 1,000 anni. Finito nella New York del 3000, Fry scopre di avere un nipote più adulto, il professor Farnsworth, proprietario di una società di trasporti intergalattica. Comincia così a lavorare per lui, facendo amicizia con una monocola di nome Lela e un insolente robot bevitore di birra, Bender. La Terra non è più la stessa che aveva visto l'ultima volta, lo spazio è pieno di meraviglie e pericoli, e lo staff della Planet Express è tra i più disorganizzati e inefficienti nonostante la buona volontà del capitano della navetta Lela. Eppure, non sembra esserci nulla che potrebbe fare sentire Fry meno a suo agio.

La prima stagione del nuovo revival (ce n'era stato già uno nel 2008 ad opera di Comedy Central, dopo la cancellazione alla FOX nel 2003), ha raccontato tra le altre cose gli sviluppi nell'epica storia d'amore di Fry e Lela, il misterioso contenuto della lettiera di Mordicchio, la storia segreta del malvagio Babbo Natale Robot e la sorte dei girini di Kif e Amy. Nel frattempo, la città ha affrontato una nuova pandemia mentre la squadra ha esplorato il futuro di vaccini, bitcoin, cancel culture e tv in streaming.