Il revival di Betty la Fea subito rinnovato per una seconda stagione

La nuova serie è in streaming su Prime Video ogni venerdì con un doppio episodio.

Grande successo su Prime Video per il ritorno di uno dei personaggi televisivi colombiani più amati di tutti i tempi, Beatriz Aurora Pinzón Solano, per tutti semplicemente Betty, la Fea. Poco più di una settimana dopo il debutto di Betty la Fea, la storia continua, il servizio streaming ha rinnovato il revival della celebre telenovela colombiana di fine anni '90 per una seconda stagione.

Il successo di Betty la Fea, la storia continua

Lo scorso 19 luglio, l'uscita di Betty la Fea, la storia continua ha messo a segno un nuovo record per Prime Video: mai nella storia della piattaforma streaming un titolo latinoamericano aveva riunito così tanti spettatori in giro per il mondo. Inoltre, in Colombia, mai nessun titolo di qualsiasi tipo è stato visto così tanto. Risultati che la serie ha raggiunto con soli due episodi, mentre la programmazione del ciclo inaugurale prosegue ogni venerdì con un doppio appuntamento.

"Il successo fenomenale di Betty la Fea, la storia continua sottolinea l'impegno di Prime Video nel condividere storie locali iconiche di qualità eccezionale che risuonano profondamente con i nostri clienti in tutto il mondo" ha dichiarato Paulo Koelle, a capo di Prime Video per l'America Latina, in un comunicato. "La strategia di Prime Video in America Latina è stata quella di concentrarsi su ciò che conta davvero, prendendo rischi calcolati per offrire ai nostri clienti tutti i contenuti che desiderano in un unico posto, e non vediamo l'ora di riportare Betty per un'altra stagione".

Con il cast originale pressoché al completo, Betty la Fea, la storia continua è ambientata 20 anni dopo il punto in cui la storia si era conclusa nel 2001. Una morte a "Ecomoda" costringe Betty (Ana María Orozco), oggi una donna adulta e una madre, a riconnettersi con i suoi ex colleghi, così come con Armando Mendoza Sáenz (Jorge Enrique Abello), con il quale è ancora sposata ma separata. Qui ritrova anche la figlia Mila, che ha studiato moda a New York ed è tornata con il desiderio di lavorare con Hugo Lombardi (Julián Arango). Betty dovrà ricostruire il rapporto con la figlia, prendendo decisioni importanti che influenzeranno la sua carriera, e decidere se riconciliarsi con Armando, che farà di tutto per riconquistarla.