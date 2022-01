Il remake di Willy il principe di Bel-Air si svela nel trailer ufficiale, e non potrebbe essere più diverso

News Serie TV

La nuova serie è attesa negli Stati Uniti su Peacock dal 13 febbraio.

Ci siamo! Dopo mesi di parole e pochissime anticipazioni, Bel-Air, il chiacchierato remake in chiave drammatica della sitcom di culto degli anni '90 Willy, il principe di Bel-Air, si mostra senza più inibizioni nel trailer ufficiale appena rilasciato da Peacock. In streaming negli Stati Uniti dal 13 febbraio, la nuova serie - prodotta dalla star dell'originale Will Smith - si scopre più seria, cool, intonata e profonda di quanto forse molti si sarebbero aspettati ripensando alla storia e a quella promessa fatta all'inizio di questa avventura: addentrarsi nei conflitti, nelle emozioni e nei pregiudizi intrinseci impossibili da esplorare completamente in una sitcom di 30 minuti, pur continuando a mostrare la sua spavalderia e gli altri aspetti che l'hanno fatta amare così tanto.





La trama e il cast di Bel-Air

Il trailer introduce tutte le nuove versioni degli iconici personaggi di Willy, il principe di Bel-Air, a cominciare da Will, interpretato dall'esordiente Jabari Banks, cresciuto come il suo personaggio a West Philadelphia. La sua storia vi sembrerà familiare, ma in questo caso "vichinghi" e "trottole" sarebbero espressioni fin troppo riduttive. Dopo essersi messo nei guai con le persone sbagliate, e anche con la polizia, Will viene mandato dalla madre spaventata a Bel-Air, a stare dagli zii ricchi. Qui inizia una nuova vita, guidato da uno zio Phil (Adrian Holmes, Arrow) più snello ma non per questo meno intimidatorio e tenuto in riga da un Geoffrey (Jimmy Akingbola, Holby City) meno maggiordomo e più precisissimo manager, anche pungente in modo diverso.

"Ora un uomo cattivo di Philadelphia vuole avere a che fare con te" dice Geoffrey a Will, segno che non importa quanta distanza metti tra te e i tuoi problemi; quelli ti raggiungeranno prima o poi. Mentre Will si sforza di cogliere l'opportunità di avere un'educazione e una vita migliori, conosciamo gli altri membri della famiglia Banks. La zia Viv (Cassandra Freeman, The Enemy Within) e la cugina Hilary (Coco Jones, Buona fortuna Charlie) non sembrano così diverse, alla fine, soprattutto il riguardo di quest'ultima per i bei vestiti. Il cugino Carlton (Olly Sholotan) lo accompagna per mano in questo mondo per lui nuovo, mostrandogli quanto sia figo vivere a Bel-Air. E poi c’è la cugina più piccola, Ashley (Akira Akbar, Captain Marvel), ancora deliziosa. Il resto del cast include Jordan L. Jones (Rel) e Simone Joy Jones (La direttrice) nei panni di Jazz e Lisa, il migliore amico e l'interesse amoroso di Will.