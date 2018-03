Il remake di Streghe: Madeleine Mantock è la terza protagonista

Già vista su The CW nella serie di breve durata The Tomorrow People e più di recente in Into the Badlands, Madeleine Mantock ha ottenuto il terzo e ultimo ruolo principale in Charmed, remake della popolare serie soprannaturale di fine Anni '90 in Italia meglio conosciuta con il titolo Streghe, di cui è stato ordinato il pilota. Al cast si è unito anche Rupert Evans, visto invece in The Man in the High Castle.

Ambientata in una città universitaria del Michigan, la potenziale serie segue le sorelle Macy, Mel e Madison scoprire di essere streghe. Il trio si ritrova così a combattere spaventose entità soprannaturali mentre cerca anche di contrastare il patriarcato e preservare i legami familiari. Mentre Melonie Diaz (The Breaks) e Sarah Jeffery (Shades of Blue) sono state ingaggiate nei giorni scorsi per i ruoli di Mel e Madison rispettivamente, Mantock interpreterà Macy, una nerd arguta e appassionata di circa 20 anni. Un dottorato di ricerca in fisica quantistica, lei si è da poco trasferita con il suo fidanzato documentarista, Galvin (Ser'Darius Blain, Jane stilista per caso), a Hilltowne per lavorare nel laboratorio della locale università. Macy ha motivo di credere di essere la sorella di Mel e Madison e il suo potere è quello della telecinesi.

Evans sarà nel frattempo Harry, il protettore (o angelo bianco) del trio, descritto come un ragazzo diabolicamente bello. Un professore, lui è un buon oratore con un fascino esasperate e un interesse misterioso per le tre sorelle. Se The CW deciderà di ordinare Charmed, al momento non è chiaro quale impatto questo potrebbe avere sul coinvolgimento dell'attore in una potenziale quarta stagione di The Man in the High Castle, serie della quale è un membro del cast regolare.