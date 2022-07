Il remake di Queer as Folk arriva su STARZPLAY: Una clip in anteprima esclusiva

News Serie TV

Appuntamento in tv dal 31 luglio, ogni domenica con un doppio episodio.

Più di venti anni dopo la storica prima volta in tv, Queer as Folk, serie simbolo della community LGBTQ+, torna sullo schermo con una nuova, imperdibile versione. Un remake, in streaming su STARZPLAY dal 31 luglio ogni domenica con un doppio episodio, prodotto dall'ideatore dell'originale Russell T Davies, che tiene conto dei passi in avanti compiuti ma anche dei nuovi ostacoli nella battaglia per il riconoscimento dei diritti e l'inclusività, e coinvolge tra gli altri la leggenda di Sex and the City e icona gay Kim Cattrall. Proprio quest'ultima è la protagonista, insieme ai suoi due figli e al marito, della clip che ComingSoon.it Serie TV vi mostra in anteprima esclusiva.





Queer as Folk: I nuovi protagonisti

Secondo remake a stelle e strisce della seminale serie britannica, Queer as Folk ci porta nella New Orleans dei giorni nostri, dove le vite di un eterogeneo gruppo di amici sono sconvolte e cambiate da una tragedia: una sparatoria di apparente matrice omofobica all'interno del Babylon, un nightclub queer. Il gruppo è formato dai fratelli Brodie (Devin Way, Grey's Anatomy) e Julian (Ryan O'Connell, Special), il primo un ragazzo affascinante che ha paura di impegnarsi e l'altro un nerd appassionato di cultura pop affetto da paralisi cerebrale e pronto per un po' di indipendenza, figli dell'eccentrica Brenda (Cattrall) e di Winston (Ed Begley Jr., Young Sheldon), un padre emotivamente distante.

A loro si aggiungono Mingus (Fin Argus, The Gifted), un liceale presuntuoso la cui sicurezza smentisce la mancanza di esperienza nel mondo reale; Ruthie (Jesse James Keitel, Big Sky), una transgender festaiola che sta lottando per crescere; Shar (l'esordiente CG), un professore non binario alle prese con la difficile transizione dal punk alla genitorialità; e Noah (Johnny Sibilly, Pose), un avvocato di successo con molto da nascondere. Insieme, affrontano la battaglia quotidiana contro la discriminazione, la vulnerabilità, la dipendenza, il dolore e le difficoltà di realizzarsi umanamente e sentimentalmente.

Queer as Folk: Parlando gli autori

L'ideatore della serie Stephen Dunn (Little America) ha spiegato: "Volevo creare una nuova versione rivoluzionaria di questo show per questo momento. La nostra Queer as Folk è ambientata a New Orleans, una delle comunità queer più peculiari del Nord America, e sono immensamente orgoglioso che la nuova serie sia composta da un insieme elettrizzante di personaggi freschi che rispecchia il pubblico globale odierno. Se c'è qualcuno che potendo vedere Queer as Folk si sentirà meno solo o si sentirà più supportato e considerato, avremo raggiunto lo scopo. Nel vero spirito dell'originale, la nostra serie non si sottrae alla dura realtà della nostra comunità, ma soprattutto parla di persone che vivono vite vibranti, vitali e impenitentemente queer".

Il produttore esecutivo Russell T Davies ha aggiunto: "Sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo ottenuto nel 1999, ma in anni queer, è stato un millennio fa! Come comunità, abbiamo radicalizzato, esplorato, liberato e trovato nuovi mondi - con nuovi nemici e nuovi alleati - e c'era così tanto da dire. Stephen ha creato una nuova versione di Queer as Folk così piena di immaginazione, intuizione e, soprattutto, gioia, alla quale semplicemente non ho potuto resistere. Ho pensato che fosse arrivato il momento che il titolo appartenesse a un'intera nuova generazione. La serie del 2022 è più diversificata, più sfrenata, più libera, più arrabbiata: tutto quello che dovrebbe essere uno show queer".