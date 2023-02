Il remake di Matlock con Kathy Bates e una serie sull'omicidio di Sherlock Holmes nei progetti di CBS

News Serie TV

La rete sta sviluppando anche The Pact, basato sul libro non-fiction omonimo.

La stagione 2023-24 di CBS potrebbe includere qualche nome assai famoso. La rete americana ha ordinato la produzione dell'episodio pilota di Matlock, remake dell'omonimo legal drama di culto degli anni '80 questa volta con protagonista una donna interpretata dal premio Oscar Kathy Bates, e ha avviato lo sviluppo di Watson, un drama del produttore esecutivo di Elementary in cui Sherlock Holmes è stato ucciso dal suo arcinemico Moriarty, e di The Pact, adattamento del libro non-fiction The Pact: Three Young Men Make a Promise and Fulfill a Dream. Progetti che si aggiungono a Elsbeth, un nuovo spin-off di The Good Wife incentrato sulla Elsbeth Tascioni di Carrie Preston, del quale vi parliamo qui.

Matlock, Watson e The Pact: Le potenziali nuove serie di CBS

Scritta dall'ideatrice di Jane the Virgin Jennie Snyder Urman insieme con Joanna Klein (Good Sam), la star di NCIS: Los Angeles Eric Christian Olsen e John Will, Matlock vede Bates (anche produttrice esecutiva della potenziale serie) interpretare una nuova versione del personaggio reso iconico da Andy Griffith, l'avvocato Ben Matlock. Dopo aver raggiunto il successo in giovane età, la brillante settantenne Madeline Matlock si unisce alla forza lavoro di un prestigioso studio legale, dove usa il suo atteggiamento senza pretese e le sue tattiche astute per vincere casi e denunciare la corruzione dall'interno.

Non collegata a Elementary, Watson, scritta da Sweeney e da lui prodotta a livello esecutivo con il duo di Un milione di piccole cose Aaron Kaplan e Brian Morewitz, è ambientata all'indomani dell'assassinio di Sherlock Holmes per mano di Moriarty. Il Dott. John Watson torna alla sua carriera medica come direttore di una clinica impegnata nel trattamento di malattia genetiche rare, finendo col scoprire un segreto che lo mette ancora una volta nel mirino di Moriarty.

The Pact, una serie del Marcus Dalzine di Prodigal Son e Le regole del delitto perfetto, ruota attorno a tre amici di Newark che, diventati medici in seguito a un patto d'infanzia, si riuniscono nella loro città natale per aprire una clinica al servizio della comunità. Il team di produzione include anche i co-autori del libro, il Dott. Sampson Davis, il Dott. George Jenkins e il Dott. Rameck Hunt.