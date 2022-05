Il remake di Magnum P.I. cancellato dopo quattro stagioni

News Serie TV

Il co-ideatore Peter Lenkov su Twitter: "Una decisione terribile".

Con una mossa piuttosto inaspettata, l'americana CBS ha messo la parola fine sulla serie tv Magnum P.I. Il remake dell'omonimo crime drama degli anni '80, in Italia in onda ogni domenica sera su Fox, è stato cancellato dopo quattro stagioni e non avrà un finale.

La notizia coglie di sorpresa perché Magnum P.I. non era una delle serie meno seguite di CBS, sebbene neppure tra quelle con le medie d'ascolto più alte, né quest'anno aveva registrato un calo tale da farne temere la cancellazione - 7,4 milioni di spettatori ogni settimana e lo 0.7 di rating nel target demografico 18-49, contro i 7,5 milioni e lo 0.8 della stagione precedente. Inoltre, dei 14 drama in onda sulla rete, Magnum P.I. era il decimo più seguito, e altri in posizioni più basse sono stati rinnovati, come CSI: Vegas.

Magnum P.I. cancellata: Le reazioni

Sebbene deluso, il co-ideatore Peter Lenkov si è detto riconoscente sui social network. "È stato un sogno diventato realtà", ha scritto su Twitter. "Sono grato che sia andata come è andata... avere la possibilità di fare un remake è difficile... ed è successo. È una fortuna". Tuttavia, rispondendo al messaggio di un fan, Lenkov ha definito la decisione del network di cancellare Magnum P.I. "terribile".

Tra le reazioni, anche quelle di alcuni membri del cast. Tim Kang, interprete del detective Gordon Katsumoto, ha scritto su Twitter: "Grazie a ognuno di voi per il supporto in queste 4 stagioni. Non saremmo mai arrivati così lontano senza di voi. Gli sceneggiatori di Magnum P.I. hanno creato storie divertenti e avvincenti settimana dopo settimana ed è stato un onore far parte di questo cast e di questa troupe. Aloha!". Martin Martinez (Cade Jensen), ha twittato invece: "Immagino che il nostro destino sia stato deciso. È un peccato, nonostante i tanti apprezzamenti ricevuti. Grazie per aver creduto nella storia di Cade! Ma chi può dirlo?, forse un giorno ci sarà un Magnum P.I. 3. Nel frattempo, Mahalo!".