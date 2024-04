Il remake di Cold Case in sviluppo a CBS: Ecco le prime novità

News Serie TV

Il progetto sta coinvolgendo l'ideatrice della serie originale Meredith Stiehm.

Tra non molto, potreste provare la strana sensazione di esservi svegliati a un certo punto tra gli anni Settanta e i primi anni Duemila. Continua a crescere di giorno in giorno il numero di revival e remake in sviluppo alle reti americane, e non ci vuole molto per capire perché: sono tra le serie più viste sulle piattaforme streaming tra chi ne ha nostalgia e chi le scopre per la prima volta. Secondo Deadline, il riavvio del procedurale di culto Cold Case è in sviluppo a CBS, la stessa rete che ha riportato in onda successi del passato come Hawaii Five-0 e Magnum P.I. e che ora si sta preparando al lancio di una nuova Matlock.

Anche Cold Case torna in tv?

Terminata quindici anni fa dopo sette stagioni, Cold Case seguiva Kathryn Morris nei panni di Lilly Rush, una detective della Omicidi di Philadelphia che, dopo aver dimostrato grandi capacità nella risoluzione di un crimine rimasto irrisolto per molti anni, entra a far parte di una squadra che ha il compito di trovare una soluzione a tutti quei casi diventati "freddi" - crimini spesso vecchi, cui nessuno è riuscito mai a dare una spiegazione, tantomeno trovare un colpevole.

La nuova interazione seguirà un gruppo completamente diverso di detective dedito alle indagini su crimini irrisolti. Secondo le prime informazioni, diversa sarà anche l'ambientazione: da qualche parte negli Stati Uniti sud-occidentali e non più nella nordica Philadelphia. L'ideatrice dell'originale Cold Case, Meredith Stiehm, sta scrivendo la sceneggiatura del potenziale remake e ne sarà la produttrice esecutiva insieme all'affermato Jerry Bruckheimer (attualmente per CBS dietro le quinte del successo Fire Country e del revival CSI: Vegas) e la sua frequente collaboratrice KristieAnne Reed.