Il reboot di Scrubs ordinato ufficialmente! Ecco chi tornerà nella stagione 10

News Serie TV

ABC riporta in tv con una decima stagione la comedy ospedaliera Scrubs - Medici ai primi ferri. Ecco chi tornerà del cast originario.

È ufficiale: Scrubs - Medici ai primi ferri tornerà sui teleschermi con una decima stagione! La rete americana ABC ha dato l'okay alla produzione di un reboot dell'amata e divertente comedy ospedaliera in onda tra il 2001 e il 2010. Il nuovo ciclo di episodi, voluto fortemente dall'ideatore Bill Lawrence, vedrà Zach Braff, Donald Faison e Sarah Chalke riprendere i ruoli JD Dorian, del suo migliore amico Christopher Turk e di Elliot Reid.

Scrubs: Ecco cosa sappiamo della stagione 10

Lawrence, che sarà uno dei produttori esecutivi della nuova stagione, ha dichiarato in un comunicato che "Scrubs significa tantissimo per me. Sono così emozionato di avere la possibilità di riunire il gruppo". In onda durate la prossima stagione televisiva, questa vedrà JD e Turk lavorare insieme per la prima volta dopo tanto tempo. La medicina è cambiata, gli specializzandi sono cambiati, ma il loro bromance ha resistito alla prova del tempo. "Personaggi nuovi e vecchi navigano nelle acque del Sacro Cuore con risate, sentimento e qualche sorpresa lungo la strada", promette la sinossi ufficiale.

Le passate stagioni di Scrubs hanno raccontato l'ascesa del Dott. John Dorian da specializzando a medico curante del Sacro Cuore, un ospedale da qualche parte negli Stati Uniti, circondato da colleghi burloni e competitivi, un capo severo e poco propenso alle dimostrazioni d'affetto e un inserviente dispettoso. La serie andò in onda su NBC per sette stagioni e, a rischio cancellazione, fu acquistata da ABC, che la rinnovò per quella che era stata concepita come un'ottava e ultima stagione, coronata da un finale perfetto che Lawrence teneva nel cassetto da tempo. Tuttavia, alla fine ABC preferì andare avanti, con una nona stagione pensata come una sorta di riavvio incentrato su un gruppo di nuovi tirocinanti affiancati occasionalmente da qualche vecchia gloria del Sacro Cuore. L'iniziativa, però, non conquistò il pubblico e la serie fu interrotta.

Cos'hanno detto Bill Lawrence e Zach Braff?

In una precedente occasione, parlando del suo progetto di un reboot, Lawrence aveva detto a TVLine: "La mia speranza è che si possa stabilire dove si trovano tutti i personaggi, che siano ancora con noi in ospedale o meno. L'unica pecca, ovviamente, è che Sam Lloyd [interprete dell'inadeguato avvocato dell'ospedale Ted Buckland], che era una parte così importante della serie, se n'è andato" nel 2020. Braff aveva detto invece che la nuova Scrubs punterà a catturare lo stesso umorismo e la stessa intensità dell'originale, presentando una versione di JD che è stata "sbatacchiata dal sistema" negli ultimi 15 anni. Lawrence aveva aggiunto con una risata: "La parte più difficile è che Zach e Donald sono invecchiati. Le persone hanno ancora quell'affinità, e quell'amore, per quella giovinezza spensierata. Ma se vedessi due uomini tra i 40 e i 50 anni fare Il Dottore Gigante, portandosi continuamente in braccio l'un l'altro, direi 'Che c***o sta succedendo?'. L'obiettivo principale è vedere come quell'amicizia si presenta alla loro età e dare uno sguardo comico a cosa la medicina è diventata da quando quei ragazzi hanno iniziato come tirocinanti, osservando come i nostri personaggi la vedrebbero, l'affronterebbero e cercherebbero di rimanere ottimisti".

Per il momento nessuna parola sul coinvolgimento degli altri membri del cast, tra cui Judy Reyes (l'infermiera Carla Espinosa), John C. McGinley (il Dott. Perry Cox), Neil Flynn (L'Inserviente), Ken Jenkins (Il Dott. Bob Kelso), Christa Miller (Jordan Sullivan) e Robert Maschio (Il Todd). I veterani della serie Tim Hobert e Aseem Batra ne saranno i timonieri come showrunner, mentre il team di produzione include anche Jeff Ingold e Liza Katzer, con i quali Lawrence ha portato in tv i recenti successi di Apple TV+ Ted Lasso e Shrinking.