Il reboot di Scrubs: Il cast di nuovo insieme per la prima lettura del copione

Sono iniziati ufficialmente i lavori della serie sequel di Scrubs, con il cast originale quasi al completo: ecco gli attori con l'ideatore Bill Lawrence nella prima foto scattata al tavolo di lettura.

Lo staff dell'ospedale Sacro Cuore si ricompone. Il reboot di Scrubs, la comedy ospedaliera creata da Bill Lawrence, ha mosso finalmente i suoi primi passi ufficiali con la lettura del copione della nuova stagione. Il cast originale quasi al completo si è riunito insieme creatore della serie e ha condiviso la foto di rito. Nell'immagine, diffusa dalla rete ABC, compaiono sorridenti Zach Braff, Donald Faison, Sarah Chalke, Judy Reyes e John C. McGinley, pronti a indossare di nuovo i camici e riprendere i loro ruoli.

Scrubs, tutto quello che c'è da sapere sul reboot

Il reboot di Scrubs sarà un vero e proprio sequel della la serie andata in onda tra il 2001 e il 2010 e caratterizzata da un mix di umorismo, personaggi indimenticabili e tanto cuore. Ambientata diversi anni dopo la conclusione della serie originale, la decima stagione è attesa per la metà del 2026 su ABC e si propone come un ibrido tra revival e reboot, secondo quanto anticipato dallo stesso Lawrence, visto che affiancherà personaggi già noti a nuovi volti. La sinossi ufficiale recita: "La medicina è cambiata, gli specializzandi sono cambiati, ma il bromance tra J.D. e Turk ha resistito alla prova del tempo. Personaggi nuovi e vecchi navigano le acque del Sacro Cuore con risate, cuore e qualche sorpresa lungo la strada". la serie ha lasciato un segno indelebile nella tv degli anni 2000, grazie al suo stile visivo innovativo, la colonna sonora memorabile e il modo sincero con cui ha saputo raccontare la vita dentro e fuori l'ospedale. Il reboot promette di mantenere intatta quell'identità, aggiornandola però ai tempi moderni, sia nel linguaggio sia nei temi.

Il cast: Chi torna

Al centro del racconto torneranno J.D. (Zach Braff) e Turk (Donald Faison), ora medici veterani in un sistema sanitario molto diverso da quello che hanno conosciuto agli inizi. I due si ritrovano insieme per la prima volta dopo anni, esplorando con ironia e maturità le sfide della medicina contemporanea e le trasformazioni delle loro stesse vite. Sarah Chalke (Elliot), Judy Reyes (Carla) e John C. McGinley (Dr. Cox) riprenderanno i loro ruoli storici, mentre resta da confermare il ritorno di Ken Jenkins (Dr. Kelso) e Neil Flynn (l'inserviente).

Una squadra che non ha mai smesso di essere unita

Nonostante il tempo passato, l'affiatamento tra gli attori e il team creativo non è mai venuto meno. Ed è stata proprio questa amicizia la base su cui è stata costruita questa nuova stagione. "Siamo tutti ancora amici. La gente pensa che lo diciamo solo per promozione, ma è la verità", aveva dichiarato Zach Braff, sottolineando l'entusiasmo condiviso nel tornare a lavorare insieme. Dietro le quinte, il reboot sarà guidato da mani esperte: Tim Hobert e Aseem Batra, veterani della serie originale, saranno showrunner e produttori esecutivi, affiancati da Jeff Ingold e Liza Katzer della casa di produzione Doozer di Bill Lawrence che torna alla supervisione del progetto dopo i successi recenti di Ted Lasso e Shrinking.