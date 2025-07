Il reboot di Buffy dà un volto all'interesse amoroso della nuova Cacciatrice

News Serie TV

Kingston Vernes si unisce al cast del potenziale sequel di Buffy l'ammazzavampiri. Interpreterà l'interesse amoroso della nuova Cacciatrice.

Kingston Vernes, giovane attore visto negli scorsi anni in Mank e Harry Haft - Storia di un sopravvissuto, ha ottenuto un ruolo prominente nel reboot della serie di culto Buffy l'ammazzavampiri, progetto del quale è stato ordinato l'episodio pilota. Secondo Deadline, Vernes, che diventerebbe un membro del cast ricorrente qualora la serie fosse ordinata a Hulu, interpreterà l'interesse amoroso della nuova Cacciatrice.

Buffy: La trama del reboot e il ruolo di Kingston Vernes

Scritto da Nora Zuckerman e Lilla Zuckerman (Poker Face) e diretto da Chloé Zhao, nel 2020 due volte premio Oscar per Nomadland, il potenziale sequel si concentra su una nuova Cacciatrice e sul "prossimo capitolo del Buffyverse", con l'iconica Buffy Summers di Sarah Michelle Gellar non più la principale protagonista ma una presenza ricorrente. Nova, interpretata dalla star di Star Wars: Skeleton Crew Ryan Kiera Armstrong, è descritta come una sedicenne molto intelligente e un po' solitaria. Il tipo di persona in cui sul sentimento, la spontaneità e la fantasia prevalgono il raziocinio e l'intelletto.

Vernes apparirà nel primo episodio nei panni di Carson, un atleta delle Olimpiadi giovanili e uno degli studenti più popolari della New Sunnydale Academy. Lui è l'oggetto della cotta di Nova e inizia a notarla dopo un evento che gli cambia la vita. L'attore raggiunge gli altri giovani membri del cast Sarah Bock (Scissione), Ava Jean (Law & Order: Unità Speciale) e Faly Rakotohavana (Unprisoned), scelti rispettivamente per i ruoli di Gracie, la presidentessa di un gruppo di studenti che frequentano la chiesa; Larkin, un'altra studentessa descritta come una benefattrice cronica; e Hugo, uno studente privilegiato e simpatico descritto come un vero nerd.