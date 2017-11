Il Principe Harry sposa Meghan Markle: Le reazioni del cast di Suits

Nelle ultime ore, ha fatto il giro del mondo la notizia delle imminenti nozze tra il principe della famiglia reale britannica Harry e l'attrice statunitense Meghan Markle, protagonista da sette stagioni di Suits. Mentre risale a qualche giorno fa l'indiscrezione secondo la quale Markle quasi certamente rinuncerà al ruolo di Rachel Zane nel legal drama di USA, dal web fioccano i messaggi di felicitazioni alla coppia da amici e colleghi, incluso l'attore che in Suits interpreta l'interesse amoroso della futura sposa, Patrick J. Adams.

"Ha detto che stava solo uscendo a prendere il latte..." ha scritto scherzosamente su Twitter Adams, volto di Mike Ross. "Interpretare il partner televisivo di Meghan per la parte migliore di un decennio mi qualifica per dire quanto segue: Sua Altezza Reale, lei è un uomo fortunato e so che la vostra lunga vita insieme sarà gioiosa, produttiva e divertente. Meghan, sono felicissimo per te. Ti auguro il meglio".

Mentre l'ideatore di Suits Aaron Korsh ha scritto "Congratulazioni a Meghan Markle e al Principe Harry per il loro fidanzamento. Una notizia meravigliosa, auguro a entrambi una vita di felicità", Wendell Pierce, apparso in diversi episodi nei panni del papà di Rachel, ha approvato l'unione con questo messaggio: "Congratulazioni alla mia figlia televisiva Meghan Markle e al Principe Harry per la notizia del loro fidanzamento. Harry, hai la benedizione del suo papà televisivo. Robert Zane approva".

La collega Sarah Rafferty (Donna) ha mandato alla coppia le sue "congratulazioni e l'augurio di ogni benedizione". Gabriel Macht (Harvey) ha scritto invece: "Congratulazioni a Meghan Markle e al Principe Harry. Vi auguro tutto il meglio per le vostre nozze imminenti e una lunga vita felice insieme". Chiudiamo con il messaggio della cantautrice britannica Leona Lewis, che su Twitter ha voluto sottolineare un aspetto importante di questa unione: "Sono felicissima di vedere una principessa di razza mista", ha scritto. "Complimenti a Harry e Meghan Markle, una coppia così bella, una vera rappresentazione della nostra Gran Bretagna di oggi".