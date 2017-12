Il primo trailer di Altered Carbon, ambiziosa serie di fantascienza di Netflix

Quasi due anni dopo averne ordinato 10 episodi, Netflix svela con un primo trailer Altered Carbon, sua nuova ambiziosa serie di fantascienza basata sul romanzo omonimo di Richard K. Morgan, in streaming dal 2 febbraio.

Nel mondo di Altered Carbon, che è il nostro stesso mondo proiettato 300 anni nel futuro, la morte non rappresenta più la fine, grazie a una tecnologia avanzata e un'organizzazione chiamata Psychasec. Queste hanno fatto sì che la coscienza possa essere digitalizzata, i corpi umani intercambiabili e la morte - quindi - non più permanente. Takeshi Kovacs è l'unico soldato sopravvissuto di un gruppo di guerrieri interstellari scelti che furono sconfitti in una rivolta contro il nuovo ordine mondiale. Dopo che la sua mente è stata "ibernata" per secoli, Laurens Bancroft, un uomo incredibilmente ricco e longevo, offre a Kovacs la possibilità di tornare in vita. In cambio, lui dovrà compiere un omicidio... il suo.

Descritta da Netflix come "una intrigante storia di omicidio, amore, sesso e tradimento", Altered Carbon segue la star The Killing e House of Cards Joel Kinnaman nei panni del protagonista, Kovacs, affiancato tra gli altri da James Purefoy (The Following), Tamara Taylor (Bones), Dichen Lachman (Dollhouse), Chris Conner (American Crime Story), Ato Essandoh (Vinyl), Trieu Tran (The Newsroom), Marlene Forte (The Fosters), Byron Mann (Hell on Wheels), Kristin Lehman (The Killing), Olga Fonda (The Vampire Diaries) e Adam Busch (Men at Work).