Il papà di Occhi di Gatto e City Hunter, Tsukasa Hojo, è Romics d'Oro ad aprile

La XXIII edizione di Romics celebra con il Romics d'oro alla carriera Tsukasa Hojo. Se il vostro nome non vi dice molto, vi diranno qualcosa i manga (e anime) nati dalla sua fantasia: Occhi di gatto, City Hunter e Angel Heart.

Hojo ha cominciato ad amare i fumetti sin da piccolo. Debutta come mangaka professionista nel 1980 su Shonen Jump con Ore wa Otoko da!, iniziando con Nobuhiko Horie una collaborazione che lo porta nel 1981 alla pubblicazione di Occhi di Gatto (Cat’s Eye). Le storie delle tre sorelle, agili e imbattibili ladre che puntano alle opere d'arte, porta immediatamente popolarità all’autore, anche per la proposta di protagoniste femminili, in un mercato in cui la donna era relegata a ruoli da comprimaria. Nel 1983 la Tokyo Movie Shinsha ne trae un anime arrivato in Italia nel 1985. Nel 1985 è il turno della serie investigativa City Hunter. Almeno in Giappone, il suo successo è persino superiore a quello di Occhi di Gatto, tanto che Hojo diventa un punto di riferimento per la produzione fumettistica nipponica. Nel 1987 è lo studio Sunrise a trasformare City Hunter in una serie anime esportata all'estero (Italia inclusa). È del 2001 invece Angel Heart, spin-off di City Hunter ambientato in un futuro parallelo; diventerà un anime della TMS Entertainment dal 2005 al 2006.

La XXIII edizione di Romics celebra l’artista non solo con l’assegnazione del Romics d’Oro, ma con una mostra monografica di tavole e illustrazioni delle sue citate opere principali: Occhi di Gatto, City Hunter, Angel Heart. In un incontro al Pala Romics Hojo ripercorrerà la sua lunga carriera.