Il nuovo trailer di CSI: Vegas e un annuncio che ci rende ancora più impazienti

La nuova serie debutterà negli Stati Uniti su CBS il 6 ottobre. L'ideatore del franchise Anthony Zuiker lascia intendere che altri volti familiari potrebbero apparire nel revival.

Fioccano i trailer a poco più di una settimana dal lancio negli Stati Uniti della nuova stagione televisiva. Uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico è senz'altro il ritorno di CSI, ad appena sei anni dall'addio, con il revival CSI: Vegas, del quale CBS ha diffuso un nuovo trailer. Come se questo non bastasse per migliorare la giornata ai tantissimi fan sparsi per il mondo, ci si mette anche l'ideatore del franchise Anthony Zuiker, qui coinvolto come produttore esecutivo, che durante un incontro con i giornalisti della Television Critics Association ha lasciato intendere che quelli annunciati finora non saranno gli unici volti familiari a tornare.

La trama e il cast di CSI: Vegas

Ambientata nel presente, CSI: Vegas torna nella città dove tutto ebbe inizio per raccontare un nuovo capitolo della storia. Di fronte a una minaccia esistenziale che potrebbe far crollare l'intero dipartimento di polizia scientifica e rimettere in libertà migliaia di assassini condannati per i loro crimini nelle strade illuminate al neon di Las Vegas, una nuova, brillante squadra di investigatori guidata da Maxine Roby (Paula Newsome, Chicago Med) dà il bentornato a vecchie glorie del dipartimento il cui aiuto sarà fondamentale. Questa forza combinata dispiegherà le più recenti tecniche forensi per fare ciò che sa fare meglio: seguire le prove, al fine di preservare e servire la giustizia nella Città del Vizio.

William Petersen e Jorja Fox riprendono i ruoli di Gil Grissom e Sara Sidle nei 10 episodi del revival. A loro si aggiunge Wallace Langham, nuovamente nei panni di David Hodges, mentre Paul Guilfoyle sarà ancora una volta Jim Brass in un paio di puntate. La squadra della Roby include invece Matt Lauria (Friday Night Lights), Mel Rodriguez (The Last Man on Earth), Mandeep Dhillon (After Life) e Jamie McShane (SEAL Team).

Altri ritorni nel revival?

Stando alle parole di Zuiker, sembra proprio che altri amati personaggi di CSI appariranno in CSI: Vegas. "Ogni volta che possiamo far tornare uno dei nostri veterani, è una grande vittoria per tutti i nostri fan", ha detto il produttore. "Abbiamo ancora un paio di sorprese in serbo. Probabilmente potrei dirlo. Ma il fantastico mix tra membri del cast originario e una squadra diversa e nuova di zecca nel 2021 e oltre merita di rimanere una grande sorpresa per i fan di CSI e del franchise".