Il nuovo teaser trailer di Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez svela il cast

Nella seconda stagione della serie antologica di Netflix recitano Nicholas Alexander Chavez, Cooper Koch, Javier Bardem e Chloë Sevigny.

In un nuovo teaser trailer Netflix mostra per la prima volta i protagonisti de La storia di Lyle ed Erik Menendez, seconda stagione del crime drama antologico Monsters, disponibile in streaming dal 19 settembre, a due anni dal successo di Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer. Nicholas Alexander Chavez (General Hospital) e Cooper Koch (Power Book II: Ghost) interpretato i due fratelli condannati all'ergastolo per l'omicidio nell'agosto del 1989 dei genitori José e Mary Louise 'Kitty' Menendez, nella serie ritratti dal premio Osar Javier Bardem (Non è un paese per vecchi) e dalla vincitrice del Golden Globe Chloë Sevigny (Big Love).

MONSTERS: La storia di Lyle ed Erik Menendez: La storia di Lyle ed Erik Menendez: Il Teaser Trailer Italiano - HD

Monsters: La storia vera di Lyle ed Erik Menendez

Lyle ed Erik Menendez avevano rispettivamente 21 e 18 anni quando i loro genitori milionari furono assassinati con diversi colpi di fucile nella loro villa a Beverly Hills. A chiamare la polizia furono proprio i due fratelli, sostenendo di essere rientrati dal cinema e di aver ritrovato i genitori senza vita. Inizialmente, gli agenti pensarono di trovarsi di fronte a un crimine di mafia. Ma, qualche tempo dopo, Lyle ed Erik furono arrestati con l'accusa di omicidio. A tradirli furono le ingenti spese fatte dopo la morte dei genitori. Avevano iniziato a girare il mondo, concedendosi vacanze di lusso che insospettirono la polizia. La svolta arrivò però grazie a uno psicologo, o meglio, alla sua segretaria. Uno dei due fratelli aveva confessato il crimine al terapeuta, e mentre quest'ultimo preferì non raccontarlo alle forze dell'ordine temendo ritorsioni, la sua segretaria fece il contrario.

Dopo l'arresto, in un primo momento i due fratelli parlarono di legittima difesa, sostenendo di aver subito abusi fisici, mentali e sessuali da parte del padre (e il silenzio consapevole della madre). Dopo un primo processo inconcludente, nel 1996 i Menendez sono stati dichiarati colpevoli di omicidio di primo grado e condannati all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. Un caso di cronaca nera, il loro, che ha stregato una nazione e il mondo intero, considerando la notorietà della famiglia e il bell'aspetto dei fratelli, e ha aperto la strada al fascino moderno del pubblico per il true crime.