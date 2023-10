Il Mostro: Netflix annuncia una serie sul Mostro di Firenze diretta da Stefano Sollima

News Serie TV

Sono iniziate le riprese de Il Mostro, serie che racconterà in 4 episodi la storia di uno dei serial killer italiani più pericolosi di sempre.

Stefano Sollima porta su Netflix una raccapricciante storia vera che ha sconvolto l'Italia intera per 17 lunghissimi anni e che ancora fa paura. Il colosso dello streaming ha annunciato Il Mostro, una nuova serie che in 4 episodi racconterà la complessa vicenda del Mostro di Firenze, il serial killer più (trisemente) famoso del nostro Paese.

Il Mostro: I primi dettagli della serie Netflix

Il Mostro è diretta da Stefano Sollima e creata da Leonardo Fasoli e Stefano Sollima. È una produzione The Apartment - società del gruppo Fremantle - e AlterEgo, prodotta da Lorenzo Mieli e Stefano Sollima. Le riprese sono attualmente in corso e arriverà in streaming prossimamente. Al momento non sono stati resi noti nomi del cast ma Netflix ha diffuso la sinossi ufficiale che recita:

Otto duplici omicidi.

Diciassette anni di terrore.

Sempre la stessa arma.

Una beretta calibro 22.

Una delle più lunghe e complesse indagini italiane sul primo e più brutale serial killer della storia del Paese: Il Mostro di Firenze.

Una serie basata su fatti realmente accaduti, testimonianze dirette, atti processuali e inchieste giornalistiche.

Tutto terribilmente vero.

Perché crediamo che il racconto della verità, e solo quello, sia l’unico modo per rendere giustizia alle vittime.

In una storia dove i mostri possibili, nel corso del tempo e delle indagini, sono stati molti, il nostro racconto esplora proprio loro, i possibili mostri, dal loro punto di vista.

Perché il mostro, alla fine, potrebbe essere chiunque.

Il Mostro è solo l'aggiunta più recente al lungo elenco delle nuove serie originali italiane di Netflix in arrivo prossimamente. Il servizio, infatti, ha da poco annunciato altri due titoli: Storia della mia famiglia, diretta da Claudio Cupellini, e Adorazione, basata sull'omonimo romanzo di Alice Urciuolo. Tra le novità più attese, inoltre, ci sono la rivisitazione de Il Gattopardo, la serie sulla vita di Rocco Siffredi Supersex e il reboot di Suburra, Suburraeterna (in arrivo il 14 novembre). In arrivo prossimamente, inoltre, le serie Briganti, Inganno e Sara.