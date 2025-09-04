TGCom24
News Serie TV

Il Mostro, la sorprendente origine della caccia al killer: la nostra intervista a Stefano Sollima

Mauro Donzelli

Una sorprendente partenza fin dagli anni '60 in un'Italia composta più da clan patriarcali che da famiglie costituisce la convincente prima stagione della serie Il mostro, presentata oggi a Venezia e su Netflix dal 22 ottobre. Video intervista a Stefano Sollima.

Il Mostro, la sorprendente origine della caccia al killer: la nostra intervista a Stefano Sollima

La sfida di ricostruire una vicenda che ha segnato la storia d'Italia, accompagnando il passaggio dal miracolo economico alla decomposizione del sistema patriarcale nelle famiglie, come quella del Mostro di Firenze era da brividi. Otto duplici omicidi. Diciassette anni di terrore, utilizzando sempre la stessa arma. Senz'altro una delle indagini più complesse della nostra storia sul primo e più brutale dei serial killer nazionali, ora una serie Netflix Original, dal 22 ottobre in streaming, in occasione dei dieci anni della piattaforma in Italia, dopo la presentazione oggi fuori concorso al Festival di Venezia.

Stefano Sollima ricostruisce la vicenda ne Il mostro utilizzando con grande scrupolo fatti, documenti e materiali processuali sulle indagini, che come noto sono ancora in corso. Non prende posizione, come sarebbe impossibile, ma comincia dall'inizio, dagli anni '60 e '70, dalla cosiddetta pista sarda, analizzando in ognuno dei quattro corposi episodi che costituiscono la prima stagione - non si sa anche se ce ne sarà una seconda, ma scommetteremmo di sì - uno dei possibili colpevoli.

Un lavoro molto attento, che scava in profondità prendendosi i giusti tempi, senza svolazzi action, ma costruendo una vera e appassionante storia parallela del miracolo italiano, nel buio delle notti fra campagna e colline della Toscana, a pochi metri ma molta distanza effettiva dalla rivoluzione tecnologica delle autostrade e di un Paese che si modernizzava. Il mostro è una serie creata da Leonardo Fasoli e Stefano Sollima, con Marco Bullitta, Valentino Mannias, Francesca Olia, Liliana Bottone, Giacomo Fadda, Antonio Tintis e Giordano Mannu. Una Produzione The Apartment - società del gruppo Fremantle - e AlterEgo.

Ne abbiamo parlato con il regista e co-creatore, Stefano Sollima, che torna alla serialità dopo Romanzo criminale, Gomorra e ZeroZeroZero.

Mauro Donzelli
  • critico e giornalista cinematografico
  • intervistatore seriale non pentito
