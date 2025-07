Il Mostro: Data e primo trailer della serie di Netflix sul Mostro di Firenze

News Serie TV

Netflix annuncia la data di uscita e mostra il primo trailer del crime drama italiano Il Mostro, incentrato sulla storia del misterioso Mostro di Firenze.

Otto duplici omicidi. Diciassette anni di terrore. Sempre la stessa arma. Una delle più lunghe e complesse indagini italiane. Su Netflix arriva la storia del Mostro di Firenze, il misterioso serial killer che tra gli anni '60 e '80 ha fatto tremare il capoluogo toscano e l'Italia intera. A raccontare la sua storia è Il Mostro, una serie di quattro episodi diretta dal candidato al David di Donatello Stefano Sollima (A.C.A.B.) e da lui creata con Leonardo Fasoli (Gomorra - La serie). L'appuntamento è fissato per il 22 ottobre, nel giorno del 10° anniversario dell'arrivo del servizio streaming in Italia, mentre qui di seguito è possibile appezzarne il primo trailer.

Il Mostro: La trama e il cast della serie tv

Il Mostro di Firenze, l'appellativo con il quale all'epoca i giornali definirono uno o più serial killer non identificati autori di otto duplici omicidi, prendeva di mira coppie di fidanzati appartate nelle campagne nei dintorni di Firenze. La sua brutale violenza, armata sempre della stessa Beretta calibro 22, rappresentò il primo caso conosciuto di omicidi seriali nel nostro Paese e ricevette una vasta risonanza mediatica sia all'epoca dei delitti che durante i diversi processi contro i presunti responsabili. "Questa storia è stata ricostruita sulla base dei procedimenti e delle indagini ancora in corso", spiega Netflix. "In una storia dove i mostri possibili, nel corso del tempo e delle indagini, sono stati molti, il nostro racconto esplora proprio loro, i possibili mostri, dal loro punto di vista".

Il Mostro è una produzione di The Apartment, società del gruppo Fremantle, e AlterEgo, e vede tra i suoi interpreti Marco Bullitta (Il Muto di Gallura), Valentino Mannias, Francesca Olia (Timor - Finché c'è morte c'è speranza), Liliana Bottone (Parthenope), Giacomo Fadda (Tutto può succedere), Antonio Tintis (Fabrizio De André - Principe libero) e Giordano Mannu.